無腦回饋最吸睛　2018年國人信用卡多集中在這4家銀行

▲2018年信用卡流通卡數以中信銀奪冠。（圖／銀行業者提供）

記者戴瑞瑤／台北報導

2018年銀行信用卡大戰結果出爐，流通卡數最終以中信銀奪冠，且去年國人流通卡數中有一半以上都集中在4家銀行。盤點這4家銀行去年的主力信用卡，發現有其中3家都有著「無腦回饋」的概念，吸引眾多小資族、上班族辦卡。

根據金管會銀行局統計，2018年全體銀行信用卡流通卡數共4403萬張，其中有超過一半的流通卡數都集中在4家銀行，包括中信銀、國泰世華銀行、玉山銀行、台新銀行。

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若以流通卡數來排名，第一名是中信銀683.5萬張、第二名是國泰世華銀行635.1萬張、第三名是玉山銀行486.9萬張、第四名是台新銀行464.4萬張。另外，花旗銀行也有290萬張排第五、北富銀248.3萬張排第六、聯邦銀行212.6萬張排第七名。

盤點去年排名前4名銀行的主力信用卡，發現較受民眾歡迎的大多屬於「無腦回饋型」。以第一名的中信銀來說，去年最大主力仍是LINE Pay卡，LINE Pay卡在去年時採一般消費就回饋LINE Points高達2%，1個LINE Points可以抵1元，被眾多網友喻為「神卡」之一。

但是到今年，LINE Pay卡一般消費回饋只剩下1%，雖然海外消費拉高到2.8%，但民眾最常使用的國內消費變成只限定部分店家有最高5%回饋，再也不是「無腦回饋」，讓中信銀今年可否衛冕冠軍寶座成為變數。

排名第二的國泰世華銀行則在後虎視眈眈，2013年國泰世華銀在搶下好市多（COSTCO）聯名卡後，就每年跟中信銀互搶冠軍寶座，兩家龍頭交戰已久，去年國泰世華銀流通卡數僅以48萬張之差小輸中信銀，今年有機會一舉超越奪下冠軍寶座。

排名第三、第四的玉山銀、台新銀，去年主力信用卡也都夾帶「無腦回饋」的概念。玉山銀行去年下半年主推Pi拍錢包信用卡，跟LINE Pay卡都同為行動支付聯名卡，主打綁定行動支付「Pi拍錢包」，到今年8月底不限通路刷卡消費就回饋2.5%「P幣」，回饋硬是比LINE Pay卡多出1.5%，同樣每1點P幣可折抵1元，Pi拍錢包又可以繳停車費、電信費、水電費，今年仍是玉山銀的主力信用卡。尤其在LINE Pay卡回饋縮水後，今年玉山銀這張信用卡可望上演絕地大反攻。

台新銀行則有著「網購神卡」之稱的「@GOGO信用卡」，只要綁定Richart數位活儲帳戶扣款，一般消費就能有1.5%現金回饋，但若是線上消費，不管是在購物網站，或是在高鐵、台鐵網路訂票，或是綁定LINE Pay、Pi行動錢包、街口支付等消費，就有高達3.5%現金回饋。而台新今年初又針對海外旅遊推出「Fly go卡」主打海外消費2.8%現金回饋立刻引起熱議，今年更可望跟街口支付發行聯名卡，要跟中信、玉山搶行動支付聯名卡市佔率。