上市櫃1月營收全數出爐　成長家數多於衰退　



▲上市櫃公司1月營收全數出爐，營收成長金額第一名為鴻海。（圖／記者李毓康攝）

記者劉姵呈／台北報導

上市櫃公司1月營收全數出爐！根據統計，1月營收較累積年成長的上市櫃公司家數一共有888家，共增加2,302億元，持平數18家，衰退則為810家、減少1,949億元；整體成長公司仍多於衰退，促使總營收優於預期。而去年增加最多金額的公司排序包括鴻海、仁寶、中壽、英業達、寶成等；反觀台積電、台塑四寶營收，與15大金控等重量級公司獲利表現下滑。

而根據證交所統計，1月份全體上市公司營收總計2兆7,647億元，較去年同期成長0.35%，營收成長公司共491家，衰退公司共438家，較前年同期成長18.04%。而受景氣放緩影響，1月營收創高家數由去年的137家降至107家，大多集中利基型電子股。

全體上市公司今年1月營收呈現成長趨勢之主要產業為資訊服務業、航運業及其他業，衰退趨勢之主要產業為電器電纜業、玻璃陶瓷業及貿易百貨業。



證交所表示，經瞭解全體上市公司1月份營收成長較大之產業，資訊服務業因個別公司認列相關專案營收、經銷代理業務成長及新產品上市加持，航運業因運價走揚及攬貨量增加，其他業因個別公司之子公司營運增長，致營收較去年同月成長。

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而營收衰退較大之產業，電器電纜業因個別公司之子公司去年同月有建案出售收入，去年比較基期較高，玻璃陶瓷業因個別公司受大陸對太陽能產業補助減少使得光電玻璃出貨衰退，及貿易百貨業因個別公司旗下保險子公司金融商品收益減少及投資子公司去年同月營收含處分股權之交割處分利益，致較去年同月營收衰退。

法人認為，2月農曆春節減少工作天數，整體營收將比1月下滑，不過以上個月業績報喜，顯示美中貿易戰的影響緩和，以及美國緩升息有利消費力提升等因素推動，不排除後續營收也會優於預期，而目前台股站穩萬點之上，就是已經率先反映基本面良好的狀況。