低波動高股息ETF　一定要搭上雙A兩大題材



▲美中談判趨於樂觀、入富入摩題材等，都讓A股ETF在2019年具投資機會。（圖／CFP）

記者劉姵呈／台北報導

市場上已經有越來越多ETF商品，2018年ETF規模成長速度前三名為群益、國泰及復華投信，而這張當中又以低波動、高股息的商品最吸引長期存股投資人青睞，除了債券ETF外，還有哪些標的最具投資機會呢？

雖然此時因貿易談判樂觀，全球股市受到振奮，但長期來看，2019年因各國經濟成長率增速將走緩，美中貿易戰、升息和通膨問題、美元過強等風險，全球投資市場下半年仍會處於震盪狀況，此時投資人不妨布局具有低波動、高息相關特性的ETF。而國泰投信分析，除了具信用評等高的債券ETF外，雙A題材「A股與AI ETF」最具賣相。

國泰投信ETF團隊基金經理人游日傑認為，首先是A股ETF具題材性投資機會。當股息殖利率高於公債殖利率時，就是投資機會來的時候，而今年就是一個非常可期的狀況，加上3月的美中兩會行情，對盤面信心向來有帶動作用；而6月起，又因為國際3大指數公司（富時、MSCI、道瓊）等，皆將陸續把A股納入其全球新興市場指數體系，預期陸股行情後續仍有發展空間。

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再者，今年是台灣5G元年，明年開始商轉才能大量發酵，屆時AI就更有機會，2018年國泰投信已經開始募集台灣第1檔布局全球AI及機器人趨勢主題式ETF，受益人數自去年6月掛牌時的約3,800人，至去年12月底時，已來到超過1萬1,116人，為目前台灣海外原股類型（除陸股）中，受益人數最多的ETF，顯見投資人對於科技趨勢之關注。

因為AI ETF屬於一個長期主題式投資，投資人未必知道哪個公司專門發展AI，且賺錢；但透過主題式投資，就可囊括所有AI產業，提供投資人穩定抗跌的工具。

國泰設計ETF商品以藍籌為本，均衡布局，以Smart Beta策略進行成分股定期調整，也就是透過特定因子作為指數成分股組成的依據，較常看見的如高股息、高品質、低波動、價格動能等因子，去年就選到了台股之中不少優質的金融股、塑化股等標得，帶動去年績效表現優於預期。