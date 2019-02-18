繼總部遷至新加坡　Dyson將撤英國100個職缺

▲戴森（Dyson）創辦人James Dyson。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

知名英國電器品牌戴森（Dyson）日前才表示，因為該公司相當重視亞洲市場，企業總部將從英國搬遷至新加坡，業務重心將逐步撤離英國，據外媒報導指出，現在又有100的職缺將從英國遷移至印度和捷克。

上個月戴森（Dyson）宣布將企業總部遷移至新加坡時才強調，未來在英國仍會設有研發園區和繼續投資，且這次進行總部搬遷，英國的4500名員工都不會被裁員，且戴森（Dyson）會繼續在英國繳稅。但據《金融時報》報導，該公司在英國當地的部門進行調整，全球約影響300名員工，IT和財務部門則裁員約150人。而位於英國Malmesbury的工廠則已有100個職缺外包給印度和捷克。

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戴森（Dyson）發言人對此表示，進行裁員與公司總部搬遷至新加坡無關。因為戴森（Dyson）有96％的銷售目標在海外，將部分職缺外包至其他國家，才能鎖定這些市場。發言人也提到，該公司去年在英國的員工總數來到4800人的新高，而這次遭到裁員的皆非研發部門。

其實過去戴森（Dyson）創辦人James Dyson曾表態支持脫歐，但先前的總部搬遷事件卻「恰巧」碰上英國脫歐前夕，雖然該公司表示，這次進行企業總部搬遷與英國脫歐無關，但創辦人James Dyson仍被批評「虛偽」。

戴森（Dyson）近五年在英國的員工人數提升了一倍多，主要是因為位於英國Malmesbury的工廠進行調整，以及在鄰近的Hullavington的廢棄機場建造第二個研發中心，耗資將近2億英鎊。