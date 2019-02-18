蘋果鬆口調降iPhone售價　研究指削價與華為、小米競爭

▲蘋果上個月宣布，將透過與當地貨幣掛鉤的方式降低iPhone零售價格。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

中國大陸各地的零售商正大幅削減iPhone的售價。國際數據資訊有限公司（IDC）認為，蘋果降價的主因，就是為了與華為、小米等中國大陸品牌競爭

蘋果上個月宣布，將透過與當地貨幣掛鉤的方式降低iPhone零售價格。近幾個月來，因為大陸地區製造商急起直追，外界愈來愈擔心蘋果的創新能力，也有跡象顯示蘋果在智慧型手機市場的增長及主導地位可能面臨壓力。

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據IDC的數據，2018年第4季中國大陸的iPhone出貨量下滑了近20%，營收也下降27%，主要是因為中國大陸經濟成長趨緩外。然而另一方面，大陸科技巨頭華為看起來卻顯得前途光明。華為去年同一時期在中國大陸的出貨量增長了23%，去年該公司成為全球第3大智慧型手機製造商，僅次於蘋果及三星。

據IDC今年1月出具的報告顯示，全球智慧型手機出貨量在去年第4季下滑了近5%。這部分原因可能是全球消費者的換機頻率下滑，但蘋果在中國大陸、印度等新興市場因售價提高而使銷售下滑，也是原因之一。

與中國大陸品牌相比，iPhone的售價確實不便宜。iPhone XS Max的售價近1400美元（約新台幣4.3萬元），是華為Mate 20售價的2倍，也是小米Mix 3的3倍。

IDC高級研究經理Kiranjeet Kaur表示，iPhone的價格「過於昂貴」，蘋果在iPhone的銷售方面面臨著許多對手，特別是華為。中國大陸的智慧型手機品牌，已經建立了品牌識別度，「消費者不再覺得大陸品牌只是追隨世界上其他手機品牌的潮流，或追隨蘋果的潮流，而是正在市場上創造自己的新趨勢。」