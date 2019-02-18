台股突破前高重返半年線　台指期收漲93點攻破10100點關卡

▲美中貿易戰烏雲逐漸散去，台股期現貨今天同步開高走高，盤中大漲逾百點，順利攻克半年線關卡。（示意圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

美中貿易戰出現一線生機，激勵美股4大指數，無畏台積電利空消息襲擊，台股期現貨今（18）日開高走高，台股終場上漲80.5點，以10145.28點，成交量1029.46億元，台指期則收高93點，以10135點作收，成交量9萬6852口，成功功克半年線、10100點關卡。

台股今天跳空開高，在台積電、鴻海、大立光力挺下，以及各類股同步走揚，指數一度越過去年12月3日盤中高點10148點，最高一度來到10165.77點，終場上漲80.5點，以10145.28點，成交量1029.46億元。

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台指期周一開漲逾60點，指數一路開高走高，盤中一度大漲逾百點，順利挑戰半年線關卡，隨後遇壓漲幅稍微收斂，電子期指尾盤上漲0.88%，金融期指也漲0.67%，終場上漲93點，以10135點作收，成交量9萬6852口。

法人表示，台股今天開高走高，各類股齊揚，指數大漲逾百點，不僅重返半年線，且創下波段新高，不過美中不足的是量能不足，呈現量價背離，加上中小型股表現落後於大盤，短線上不宜追加，須嚴防拉回修正的風險。