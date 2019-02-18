無店面公會20日召開會員大會　柯P將出席分享管理市府心得

▲無店面公會將在20日召開會員大會。（圖／無店面公會提供）

財經中心／綜合報導

中華民國無店面零售商業同業公會（簡稱：無店面公會）將在週三（20日）舉辦第2屆第3次會員大會，並將邀請經濟部商業司司長李鎂來說明商業司今年對無店面零售業的輔導措施，以及台北市長柯文哲來分享「企業文化」帶來的改變。

無店面公會指出，電子商務競爭日趨白熱化和全球化，根據商業發展研究院調查推估，去年國內電商交易額約新台幣1兆4481億元。

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公會表示，由於台灣市場規模小，電商業者更百家爭鳴，業者若要脫穎而出的重要關鍵之一就是提供客戶「有溫度的體驗」。不論是導入人工智慧（AI）、聊天機器人（Chatbot）、影像辨識、擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）、智慧音箱、物聯網（IoT）設備等智慧零售科技，如何整合公司內各部門溝通與合作障礙是一大難題，而員工的數位觀念與操作流程等，都需要額外投入時間與經費來改善，甚至是整個企業文化思維都要改變。

公會強調，自103年成立後至今，已經舉辦過許多論壇、講座及工作坊來協助電商業者，特別是面對全球化的競爭，報團合作才是現代成功的基礎；這幾年推動的主要的工作包括：

1、彙整意見修法：電商產業近幾年快速發展，但相關法規都是很久以前制定的，所以公會在協助修改相關法規命令，要讓電商產業環境更加友善。

2、整合資源聯合行銷：公會會統合會員需求來協助舉辦聯合行銷活動，整合整體資源來把餅擴大。

3、連結海內外媒合：除了媒合學生到企業實習，以及媒合農友跟電商合作之外，更帶團出國參訪，協助媒合台灣電商跟國外電商業者洽談合作。公會目前帶團走過中國大陸、日本、韓國、菲律賓、越南、泰國、馬來西亞、新加坡、印度、斯里蘭卡等等。