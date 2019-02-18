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中美談判樂觀全球股市大開趴　台股終場大漲80點攻上10,145點

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▲▼台股,上漲,集中市場,加權指數,投資人,散戶,財經,股市。（圖／翻攝自網路）
▲股市示意圖。（圖／資料照）

記者劉姵呈／台北報導

中美貿易戰和解有望，美股上周大漲逾400點，台股今（18）日早盤也受日股、韓股及陸股連袂走高激勵，上攻半年線，多頭士氣大振，指數攻上10150點。終場集中市場加權指數以10,145.28點作收，上漲80.50點，漲幅0.80%，成交量為新台幣1027.2億元。

台股今日集中市場加權指數開盤上漲31.16點，以10,096.94點開出，隨著蘋概三王大立光、台積電與鴻海早盤皆上漲逾1%，電金傳權值股也士氣大振，領軍向上挑戰，漲幅擴大逾70點，飛越半年線。

台積電（2330）上週五同步下修今年財測與雙率，預估對全年每股純益影響約 0.08 元，無懼財測下修壓力，但今日不跌反漲，終場漲逾1.32%、來到230元；而其他大立光（3008）、鴻海（2317）及蘋概指標股可成（2474）等權值領軍上攻下，指數跳空開高，終場漲逾1.02%、1%與4.05%。其他像是美時（1795）、達邁（3645）、倉和（6538）等盤中股價就強攻漲停板，加上PCB、被動元件及油電氣類股轉強，激勵台股指數開高走高。

請繼續往下閱讀...

道瓊指數周五勁揚443點，漲幅1.7%，收在25,883點，八周連漲下來，漲幅超過18%。標普500指數和那斯達克分別上漲1.1%和0.6%。總結一周，道瓊工業指數漲3.1%，標普500指數和那斯達克各漲2.5%和2.4%。

據陸媒報導，中國大陸副總理劉鶴明日將再次率團往美國華府，展開第七輪談判。而美國總統川普也在上周五表示，雙方談判非常順利，若進展順利，可能延長貿易戰休兵期限，也預期未來某個時間點將與中國國家主席習近平會面。

分析師表示，受到市場樂觀預期中美貿易談判進展將順利、市場預期FED決策將向鴿派靠攏，以及中國一月全面降準，並將推行進一步刺激經濟的政策因素影響，且一月外資回補台股買超達369.6億元，開始積極回補台股；而在類股表現上，在熱錢回籠與投機氣氛帶動下，電子股表現明顯優於傳產股。

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關鍵字：收盤,台股,美股,亞股,加權指數,大盤,台積電,蘋概股

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