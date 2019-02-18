2019年投資債券ETF　經理人報給你最賺錢3大產業



▲國泰投信ETF團隊經理人鄭立誠。（圖／記者劉姵呈攝）



記者劉姵呈／台北報導

時序進入金豬年，2019年上半年各國GDP增速將走緩，加上中美貿易、升息和通膨、美元過強等風險持續影響全球投資市場，大多投資機構都預期下半年市場震盪增加，抗波動的金融商品成為投資人追逐的熱門標的，尤其是ETF規模已經統計已經躍增到7443.62億元，當中債券型的ETF更是發展快速。

國泰投信ETF團隊經理人鄭立誠指出，債券ETF當初剛開始發行的時候，規模還沒有那麼大，但隨著法規、人才跟現在處於升息的尾聲，在「天時地利人和」的助推下，投資人將ETF作為投機工具，讓2018年債券ETF有很大的成長，現在也是投資高品質的債券是良好的時機點。

然而國內發行的第一檔ETF到現在已經有16年，但受益的人數遠遠不及台股投資人，對於成長最快速的債券ETF投資人來說，今年有哪些資產最具投資機會？鄭立誠認為，金融債、科技債與公用事業債是現階段最有賺頭的三大產業債。

他指出，美國聯準會自2015年升息開始，金融業淨利差提升，獲利及財務體質改善，可望持續受惠。第二，科技則是近年來投資趨勢看好的標的，建議鎖定包括AI、5G、電商、雲端與互聯網等科技產業中最佳的公司，可創造成長收益。第三，投資人在面對下半年難以預測的市場波動，國泰投信看好公用事業獲利穩健及高殖利率的特性，有助提升投資組合的防禦性。

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鄭立誠也指出，債券ETF跟其他的投資工具（如債券、海外共同基金債券型）比較來說，投資債券ETF能較有效的分散風險、資金效率運用及透明度也較高，且買一檔債券，投資門檻又太高，要作到股債平衡很困難；但透過債券型ETF，門檻相對低，且能作到真正的股債平衡，若透過月月存股的方式累積，也不用擔心市場波動，是退休資產配置的好選擇。

而國泰投信於2月20日將募集三檔債券ETF，分別是國泰A級金融債ETF(00780B)、國泰A級科技債ETF(00781B)及國泰A級公用債ETF(00782B)，皆具備債券投資ABC概念（A級信評、具高評等且低波動的優質高息產業債Bond、C則指美元資產來進行布局，參與美元升值機會），是投資人攻守兼備好投資工具。