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防洗錢解民怨　金管會扮秘密客訪查58家分行

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▲▼ 蘇貞昌臨時視察合庫銀行。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲蘇貞昌上月突襲銀行，當場指示金管會應提出便民措施。（圖／記者戴瑞瑤攝）

財經中心／台北報導

行政院長蘇貞昌1月中突襲銀行，當場要求銀行防洗錢之餘別擾民。之後，金管會官員扮秘密客，密查共58家分行，針對匯款業務與無摺存款，了解各行員的實務操作上是否容易引起民怨，並且針對金融機構發出問卷，預計今天(18日)會回收問卷。

日前多家銀行因洗錢防制措施惹出民怨。為避免民怨再增加，行院院長蘇貞昌1月17日時曾臨時招集金管會主委顧立雄、財政部長蘇建榮等人，到合庫銀行視察。蘇貞昌在現場指出，對於民眾詐騙關懷或洗錢防制「過猶不及」，銀行與主管機關都應不要再增加民眾麻煩。

經過蘇貞昌指示後，金管會也馬上提出4項便民措施：

1.民眾到銀行交易50萬以下存匯款等例行交易，若是該分行的熟客，可以不用身分查核。

2.無摺存款
3萬以下：只要留下姓名、電話以備查考。
3萬以上到50萬以下：要做身分查核，並留存匯款人姓名、電話、地址等資料
50萬以上：做身分查核，並留存匯款人姓名、電話、地址等資料，且為洗錢防制作業，銀行要做大額通貨交易通報。

3.自家銀行客戶，以轉帳方式存入自行無摺存款，因金融機構已有客戶資料，無須再請客戶填寫資料。

4.辦理繳納稅款、規費者，可不適用洗錢防制規定。

但就怕再傳出擾民的聲音，金管會上下繃緊神經。據悉，金管會派官員扮演秘密客，直接抱現金到58家銀行分行，各別針對3萬以下、3萬以上、50萬以下做匯款業務跟無摺存款業務，就是要了解銀行行員的實際操作上，是否有因為行員過度詢問而造成擾民。

目前大多數的測試結果，行員多不會過問太多，針對3萬元以下的無摺存款交易，行員大多也只是請民眾留一下姓名、電話，未過問交易目的。

另外，金管會也對各銀行發出問卷，了解各銀行如何分辨一般低風險客戶跟高風險客戶，預計今天會（18日）回收問券。

金管會主委顧立雄在13日，已找來37家銀行、郵局，當場做出兩點裁示。第一，針對靜止戶，有動了才查，因為很多靜止戶是因為民眾過去工作上的薪轉戶或是求學期間的學生帳戶，數量龐大，銀行不該以限時內客戶不更新資料就要關戶。

第二，針對高風險的政治人物、會計師等，若到銀行開戶或做一般存匯款交易，銀行不可以因為身分高風險就拒絕開戶或不辦理一般存匯款業務。

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關鍵字：金管會,銀行,擾民,洗錢防制,蘇貞昌

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