DV保健食品出貨穩定　翔宇元月營收月增21％

▲翔宇董事長蔡嘉櫸。（圖／業者提供）

記者姚惠茹／台北報導

翔宇生醫（6539）2019年1月合併營收達1.77億元，月增21.82％，年增3.31％，主要受惠旗下DV笛絲薇夢保健食品及保養品穩定貢獻營收成長，推升翔宇整體單月營收繳出連續20個月站穩億元以上大關的重要關鍵。

目前翔宇仍計畫再推出健康顧本、養顏美容等訴求之新款保健食品，同時也積極優化整體行銷策略，藉以保持保健食品業務享有較佳的毛利率水準，隨著DV保健食品在台灣市占率持續擴大，將有助於帶動整體營運長期穩定的成長動能。

翔宇表示，1月營收月成長，主要受惠於旗下DV保健食品，包括醇養妍、喜樂纖、聰蓉活力飲、蔬暢輕飲等，以及DV保養品兩大業務齊步業績穩定成長表現貢獻，成為推升翔宇整體單月營收繳出連續20個月站穩億元以上大關的重要關鍵。

翔宇生醫總經理張麗綺表示，銷售通路布局上，翔宇積極整合虛擬及實體的通路管道，包括DV銷售體驗館及官方購物網、MOMO及東森電視購物、康是美及屈臣氏等，加上精準廣告行銷策略執行，不僅快速擴大翔宇DV保健食品之品牌力及市占率，也促使《醇養妍》及《喜樂纖》之產品代言人－賈靜雯及潘懷宗先後再與翔宇生醫續約，備受消費者高度肯定。

展望2019年上半年，張麗綺看好全球營養保健品及美容保養品市場受惠於消費者全面性消費升級趨勢帶動下，創造市場需求快速成長，翔宇仍火力全開推展旗下DV保健食品、保養品等多項業務，定期推出健康顧本、體內環保機能、養顏美容等訴求為主的新款DV保健食品搶市。