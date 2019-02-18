用行動支付結合信用卡繳電費　1次賺2種回饋！

▲經濟部可能調漲今年電價，不過透過三招，就能輕鬆剩下千元電費。（圖／資料照）

財經中心／綜合報導

經濟部下個月將召開電價審議委員會來調整今年電價，不過在電價調漲前，可以透過行動支付繳電費、家中省電賺台電獎勵金及隨手關閉電源等三招來省下每個月的電費。

▼經濟部可能調漲今年電價，不過透過三招，就能輕鬆剩下千元電費。（圖／資料照）

使用行動支付結合信用卡優惠 讓電費最多少3.5%

以往繳電費，大多數民眾選擇扣過帳戶轉帳或是信用卡扣款，台電為了提供多元繳費管道，從去年7月開始，就能選擇8大行動支付業者來繳電費，且如果透過行動支付及信用卡來綁定扣款，最多可以享3.5%回饋。

根據《聯合報》報導，如果使用歐付寶搭配台新GOGO卡，即可享有3.5％回饋；街口支付則是連結「銀行帳戶」扣款或「街口帳戶」餘額付款繳電費，享有2%街口幣回饋；今年6月底前，以LINE Pay 一卡通繳交電費，每筆可享有10點回饋；Pi錢包繳費則是可以P幣折抵電費。

省電賺台電獎勵金，省一度算一度

台電往年都會都會鼓勵民眾省電，台電說，只要參加活動登錄，當期用電每節省一度，就能獲得0.6元獎勵金，如每期(2個月)獎勵金低於84元就以84元計算，換算每個月少下70度，就能輕鬆拿到獎勵金。

▼經濟部可能調漲今年電價，不過透過三招，就能輕鬆剩下千元電費。（圖／資料照）

出門拔插頭 一年省千元

第三招直接把家中使用白熾燈泡的神明燈換成LED燈泡，並將燈具換成省電燈具。LED燈泡具備低耗電、壽命長的優點，且0.5瓦LED燈泡即可替代7.2瓦白熾燈泡，透過換燈，一年即可輕鬆省下300元；同時，也可順便檢查家中的各式燈具，將其換成高效率的省電燈具。

另外像是過年期間或是連續假期、長時間出遊長時間外出不在家時，別讓家中熱水瓶或開飲機一直處於沸騰的狀態，記得關閉熱水瓶與開飲機的電源，不僅安全也能省下不必要的用電開支。

最後再檢視家中不常用的電器電源，特別是家中有時間顯示、電源指示燈的電器，像是電腦、音響、電視機、除濕機、數位電視機上盒、冷氣機、微波爐等等電器，都會有待機耗電損失，這些都能利用多開關的延長線進行家庭用電管理，出門時關閉延長線的開關，減少待機電力消耗，簡單小動作，一年約可省下1千元。