亞馬遜第二總部退出紐約　紐約市長批：濫用企業權力

▲ 紐約市長白思豪（Bill de Blasio）。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

美國電商龍頭「亞馬遜」（Amazon）於當地時間14日宣布，已經取消在紐約長島設立第二總部的計劃，未來將繼續在維吉尼亞州水晶城和田納西州建設第二總部和物流中心的計畫。紐約市長Bill de Blasio 17 日對此展開抨擊，他認為亞馬遜此舉是「濫用企業權力」，對市民造成傷害。

亞馬遜14日時發出聲明表示，「經過深思熟慮和審議後，決定不再推進於紐約皇后區長島市建立亞馬遜總部的計劃。」未來亞馬遜將繼續在維吉尼亞州水晶城和田納西州建設第二總部和物流中心的計畫，但不會另外選址來替代原先計劃的紐約第二總部。

▲亞馬遜14日宣布暫停紐約總部興建計畫。（圖／達志影像／美聯社）

原先亞馬遜的紐約長島第二總部計劃預計能為當地帶來2萬5000個職缺，促進當地發展，但有人認為當地房價可能會因此上揚，且紐約當地民眾和部分官員不滿紐約政府承諾，提供亞馬遜近30億美元（約台幣924億元）的優惠及補貼，認為亞馬遜以如此龐大，卻依然享有如此優惠的待遇，因此反對這項計畫。

綜合外電報導，紐約市長Bill de Blasio 17 日表示，亞馬遜將第二總部撤出紐約，正是證明了人們對美國企業的最大恐懼，他也認為亞馬遜此舉是「濫用企業權力」，對市民造成傷害。