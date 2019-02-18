國際油棕價格逐步回升　全宇元月營收月增6.48%

▲全宇生技董事長彭士豪。（圖／記者黃克翔攝）

記者姚惠茹／台北報導

全宇生技（4148）公告2019年1月合併營收為9.9仟萬元，較去年同期減少39.60%，較上月則增加6.48%，主要是由於國際油棕價格在去年12月進入谷底後，今年1月起已開始逐步回升，惟目前肥料採購量尚未反應油棕價格回升，因此1月合併營收僅較上月小幅增加。

國際油棕價格在去年12月進入谷底後，今年1月起已開始逐步回升，惟目前肥料採購量尚未反應油棕價格回升，因此1月合併營收僅較上月小幅增加6.48%，全宇期待油棕價格回穩後，肥料需求也能逐步恢復正常。

全宇表示，目前公司已經針對近期油棕價格大幅波動採取因應方針，並且持續開發低成本高毛利的產品，以及擴大微生物複合肥料在其他作物上的應用，期望能降低單一作物造成的營運風險，今年內預期可見初步成效。

全宇進一步指出，儘管目前油棕種植與肥料採購的市況並不明朗，影響馬來西亞三廠的產能稼動率，不過全宇印尼廠擴建動作仍將依照原定計劃執行，而且印尼對公司而言是處女地市場，公司在印尼設廠的目的是為拓展全球最大油棕種植市場，並就近服務既有客戶在當地的種植園。

此外，全宇預計印尼廠將在今年底正式完工，規劃年產能達10萬噸，未來待國際油棕價格回穩，期帶動出貨量進一步攀升，回到過去營運水準。