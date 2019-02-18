太陽能拉貨力道回溫　虹揚-KY元月營收月增10.73%

▲虹揚揚州新廠。（圖／虹揚提供）

記者姚惠茹／台北報導

虹揚-KY（6573）公告元月營收1.58億元，月增10.73%，主要受惠在太陽能二極體近期零組件的拉貨力道有持續回溫的現象，因此也反應在虹揚的太陽能產品的營收表現上，接下來在太陽能、家電、車用等領域接單穩定，都可望挹注今年營運表現。

中國國家能源局於上月28日發布大陸2018年全年太陽能發電新增裝機量達4,426萬千瓦，僅次於2017年新增裝機量，為歷史第二高，同時2019年中國國家能源局將以推進太陽能發電高品質發展為主線計畫之一，將持續推動太陽能產業發展。

虹揚-KY發言人程御峰表示，太陽能二極體近期在零組件的拉貨力道上有持續回溫的現象，也反應在虹揚-KY的太陽能產品的營收表現上，在一月持續穩定成長，成長幅度有超過一成，顯示太陽能產業市況持續回溫的狀況下，對接單狀況較先前樂觀。

二極體產業受惠於需求持續增加，整體市場的表現穩定，程御峰表示，經過去年下半年的調整，虹揚目前在太陽能、家電、車用等領域的二極體的接單與出貨都比先前穩定，營收組成也較去年多元。

此外，虹揚近期揚州二廠遷廠也逐漸接近尾聲，未來產線效率與可擴充性都較一廠來得完整，將能補足未來二極體需求增加下的產能缺口。