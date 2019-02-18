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台灣經濟鬼混20年？　楊應超：答案已經很清楚

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▲▼異康集團暨青興資本首席資深顧問楊應超。（圖／資料照）
▲異康集團暨青興資本首席資深顧問楊應超。（圖／資料照）

財經中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜日前大嘆「台灣整整鬼混了20多年，完全沒有在進步！」引起國內各方討論。明星外資分析師、現任異康集團暨青興資本首席顧問楊應超長住國外，兩岸三地跑了20多年，接受媒體訪問表示他客觀的看法與分析，台灣過去20年，的確錯失了非常多的機會。

楊應超認為，台灣跟大陸、日本、美國直接比較並不完全適合，因為國家有大有小，經濟週期也不一樣，但是如與亞洲四小龍比較，則可能比較適合。

反思台灣在這20年之間，由四小龍之首，退居至末位，其他三小龍，韓國在1997年亞洲金融風暴期間，曾一度國家破產，現在三星、現代汽車全球有名。而新加坡賭場的營收，已超過拉斯維加斯，中英文雙語國家早已實施多年。香港則一直是全球金融中心之一，更重要的是，星港的政府效率皆佳。

楊應超說過去歐洲出差時，常笑當地人在吃老本，因為很多人好吃懶做，工時要少、福利要多，也常罷工；但看來台灣現在的工作拚勁，可惜好像也沒有了，很多人像歐洲人一樣在吃老本。

而鴻海董事長郭台銘未參加新春開工典禮，並在臉書說過年期間已開始工作，楊應超也認為，由此可以看的出來，郭董過年不忘忙著在外跑生意，台灣科技業的環境更是愈來愈辛苦。

楊應超還說，台灣科技業大多以代工為主，沒有市場控制權，這20年來，先是代工電腦，後是代工手機，既無法強化競爭力，也無法創造品牌價值，像是宏達電1月的營收10.1億元，創上市來新低，也看到宏達電的品牌夢碎。「科技產業變化快速，轉型得不夠快，就會被淘汰，而國際觀不夠，也很容易跟不上腳步。」他直言。

而回顧台灣在這20年時間，究竟錯過了哪些機會？楊應超1996年曾替美國前三大運輸公司擔任管理顧問，專門研究機場通關，他發現，機場通關翻查行李，是落後國家的常看到的行為，近年台灣開始流行了（在豬瘟問題前），向中國大陸看齊。

這件事讓他想起，台灣在20年前，曾想推動成為亞太營運中心，以他當時對國際機場通關的研究，亞太營運中心是一個很好的主意，包括像運輸，需要一個轉運站（hub），可帶來貨流及人流，因80年代亞太地區的hub設在菲律賓，台灣地理位置其實比菲律賓更合適。但是這個政策最終沒有執行，後來這美國公司把新hub放到了上海。

電商巨頭亞馬遜（Amazon）日前也取消在紐約長島市（Long Island City）建設第二總部的計畫，楊應超也想到，早在10多年前，迪士尼也曾想來台灣投資，後來被一些人反對，改到了香港興建，像現在的紐約一樣錯失商機，因為把政治考量放在經濟前面，以致於拒絕了大型企業的投資。

▲▼台北101,松山機場,華信航空,全日空,中山高18標。（圖／記者湯興漢攝）
▲過了20幾年，楊應超認為台灣有許多政策仍在原地踏步，錯失商機。（示意圖／記者湯興漢攝）

楊應超也曾寫過專欄推薦，他認為，台灣也有本錢成為「亞洲的那斯達克」，因為台灣有那麼多科技股，散戶交易量近六成，外商銀行自2000年開始來台開分公司，種種條件顯示台灣證券市場有此潛力。

但因為政府沒有提出相對應的政策，楊應超在2014年發表「台灣再見」的研究報告後， 2016年外銀開始撤出，目前外資券商也多已離開台灣。

再來算算台灣已經低薪多少年，楊應超說，1989他在美國大學畢業當時平均美金3萬7（等於月薪新台幣9萬多）；現在平均美金7萬7（等於月薪台幣19萬多），30年了，雖然只有2.5%年成長，還是比台灣高。

最後還有一例，大陸行動支付在台灣都能用，台灣悠遊卡卻原地踏步，也沒有發展出更好的行動支付。楊應超說，看看這些例子，台灣有沒有鬼混20年，答案應該已經很清楚。

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關鍵字：台灣經濟,韓國瑜,楊應超,科技業,低薪

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