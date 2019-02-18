債券ETF亮眼平均報酬4.56%　別領死薪水跟著大盤簡單賺

▲低波動的穩定報酬、小額資金分散投資等優勢，讓債券ETF成為近年投資新寵。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

2018年櫃買中心上櫃掛牌交易的債券ETF報酬表現亮眼，平均報酬高達4.56%，成為投資人長期投資與資產配置的理財好幫手。櫃買中心表示，去年1月2日截至今年2月12日，40檔債券ETF價格增長加計配息的總報酬，均為正報酬，報酬率介於0至12.64%。

櫃買中心分析，若以成分債券的特性區分，美債ETF（9檔）平均報酬為3.79%；公司債金融債ETF（17檔）平均報酬為3.42%；中國政策金融債ETF（7檔）平均報酬為5.88%；新興市場債ETF（5檔）平均報酬為6.17%；高收益債ETF（2檔）平均報酬為9.01%，較台幣定存（約1.05%）、類定存保單（約2.7%）等，債券ETF報酬更具吸引力。

▲去年債券ETF表現亮眼，平均報酬達4.56％。（圖／記者紀佳妘製表）

櫃買中心指出，一般投資人投資債券ETF除了可獲得低波動的穩定報酬之外，同時享有8大好處，包括得以較小金額參與投資門檻高的債券交易、享有小額資金分散投資的好處、追蹤特定債券指數，方便投資人理解及分辨成分債券的屬性、交易簡便、交易成本低、免證券交易稅、提供投資人初級市場申贖機制、資訊透明及流動性高等。

櫃買中心提醒，投資債券ETF也有風險，例如匯率風險、價格波動風險等，且過去的報酬表現無法保證未來的獲利，投資人應先瞭解相關的商品風險後，考量個人風險屬性，再選擇適合自己的債券ETF投資。