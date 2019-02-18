貝佐斯改變心意！亞馬遜廣告預算大幅增加

▲全球電商龍頭亞馬遜（Amazon）。（圖／CFP）

財經中心／綜合報導

近期消費者可能會愈來愈常看到全球電商龍頭亞馬遜（Amazon）的相關廣告，全是其創辦人兼執行長貝佐斯（Jeff Bezos）不再討厭廣告，並增加相關廣告預算。

據CNBC報導，過去貝佐斯曾說過，當你的產品不起眼時你才需要廣告，但在去年11月的一場內部會議，有員工向其詢問亞馬遜在位自家產品購買廣告上是否改變心意，貝佐斯笑著表示，「是，我改變心意了。」

據追蹤電視、數位、戶外和其他平台廣告的公司Kantar Media指出，亞馬遜正積極推廣自家產品，包含Echo設備和其網路服務，該公司分析，亞馬遜去年廣告預算大幅增加了72.5％，高達18億美元，使亞馬遜成為美國廣告客戶排名的第五名，該公司在2015年時，連前20名都不是。

報導分析，貝佐斯在廣告想法方面的轉變反映了亞馬遜業務的巨大變化，因為目前亞馬遜的業務已不單單只有電子商務，雖然其大部分業績仍仰賴線上銷售，但亞馬遜已經有一套自己的品牌和服務，因此，消費者和相關企業必須要能夠看到亞馬遜的這些商品和服務，廣告預算也就因此大幅提升。像是在美國超級盃的廣告時段，亞馬遜已連續四年播出廣告。

而亞馬遜的最新財報顯示，該公司去年營銷費用來到138億美元的歷史新高，較前一年成長37％，佔亞馬遜總收入的5.9％，是18年來最高比例。在這138億美元中，「廣告和其他促銷費用」就佔了82億美元，較2017年的63億美元高。