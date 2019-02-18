　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

貝佐斯改變心意！亞馬遜廣告預算大幅增加

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼亞馬遜。（圖／CFP）

▲全球電商龍頭亞馬遜（Amazon）。（圖／CFP）

財經中心／綜合報導

近期消費者可能會愈來愈常看到全球電商龍頭亞馬遜（Amazon）的相關廣告，全是其創辦人兼執行長貝佐斯（Jeff Bezos）不再討厭廣告，並增加相關廣告預算。

據CNBC報導，過去貝佐斯曾說過，當你的產品不起眼時你才需要廣告，但在去年11月的一場內部會議，有員工向其詢問亞馬遜在位自家產品購買廣告上是否改變心意，貝佐斯笑著表示，「是，我改變心意了。」

據追蹤電視、數位、戶外和其他平台廣告的公司Kantar Media指出，亞馬遜正積極推廣自家產品，包含Echo設備和其網路服務，該公司分析，亞馬遜去年廣告預算大幅增加了72.5％，高達18億美元，使亞馬遜成為美國廣告客戶排名的第五名，該公司在2015年時，連前20名都不是。

報導分析，貝佐斯在廣告想法方面的轉變反映了亞馬遜業務的巨大變化，因為目前亞馬遜的業務已不單單只有電子商務，雖然其大部分業績仍仰賴線上銷售，但亞馬遜已經有一套自己的品牌和服務，因此，消費者和相關企業必須要能夠看到亞馬遜的這些商品和服務，廣告預算也就因此大幅提升。像是在美國超級盃的廣告時段，亞馬遜已連續四年播出廣告。

而亞馬遜的最新財報顯示，該公司去年營銷費用來到138億美元的歷史新高，較前一年成長37％，佔亞馬遜總收入的5.9％，是18年來最高比例。在這138億美元中，「廣告和其他促銷費用」就佔了82億美元，較2017年的63億美元高。

ET快訊
人工昏迷4天「醒來當媽媽」！18歲女大生傻眼：孩子不是我的啦
酒駕害死1歲童影片曝光！黑車莫名左切害兩車相撞
嘉市議員燒炭亡遺書曝光！「以死明志」妻發抖淚喊被設計
快訊／夫妻談離婚！帶兒女一家四口車內燒炭亡

關鍵字：亞馬遜,貝佐斯,廣告預算,財報

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

過年買新衣挹注業績　淘帝1月營收創歷史同期新高

防洗錢解民怨　金管會扮秘密客訪查58家分行

DV保健食品出貨穩定　翔宇元月營收月增21％

亞馬遜第二總部退出紐約　紐約市長批：濫用企業權力

用行動支付結合信用卡繳電費　1次賺2種回饋！

國際油棕價格逐步回升　全宇元月營收月增6.48%

貝佐斯改變心意！亞馬遜廣告預算大幅增加

太陽能拉貨力道回溫　虹揚-KY元月營收月增10.73%

債券ETF亮眼平均報酬4.56%　別領死薪水跟著大盤簡單賺

富士康傳獲華為大單　鄭州廠年後招工5萬人趕貨

他養10億蟑螂大軍吃50噸廚餘　1天餵5餐..還設三重關卡防越獄

假人頭3樓墜下員工嚇哭腿軟！　落地「蹦」一聲網笑壞：太地獄了

《逆戰》兄弟重逢！謝霆鋒狂奔喊「萬飛～」　周杰倫1句話嗆到他結凍

胡彥斌坐台下..　林俊傑現CUE《你要的全拿走》

超狂老公撒「10萬千鈔雨」安太座　抓多少領多少！老婆一把收5位數

周杰倫用香蕉彈出《青花瓷》　謝霆鋒為挑戰他竟拿出鳳梨！

陌生男問「祖先哪來的？」逼下跪　80歲阿嬤遭狠毆2分鐘破頭斷腿

4小時一路錘！隊友超怕「滾下山」　挑戰真人版《鐵鎚爬山》有夠難爬

女兒結婚1年多未懷孕！調身體後有喜 媽得知後反應超High...爸撇頭偷拭淚

跨國爺孫戀苗栗完婚「百人獻花」 家人不認同...許常德：不用急

過年買新衣挹注業績　淘帝1月營收創歷史同期新高

防洗錢解民怨　金管會扮秘密客訪查58家分行

DV保健食品出貨穩定　翔宇元月營收月增21％

亞馬遜第二總部退出紐約　紐約市長批：濫用企業權力

用行動支付結合信用卡繳電費　1次賺2種回饋！

國際油棕價格逐步回升　全宇元月營收月增6.48%

貝佐斯改變心意！亞馬遜廣告預算大幅增加

太陽能拉貨力道回溫　虹揚-KY元月營收月增10.73%

債券ETF亮眼平均報酬4.56%　別領死薪水跟著大盤簡單賺

富士康傳獲華為大單　鄭州廠年後招工5萬人趕貨

綠帽夫趴車求妻回頭　小王＆駕車男「時速80狂駛9公里」摔死他

千萬輛新車銷售成績加持　TOYOTA連11年蟬聯日本最有價值品牌

春訓熱身賽引進投球計時器　限時20秒就要投

影／狂女酒駕「輪毀」竟照樣開　跳針拒測1小時醉不下車

SE社手遊《純白魔女》繁中版預約破10萬　2/20上架雙平台

「我跟右腳分手了」！樂觀妹騎馬摔傷...截肢前寫信「送它一程」

媽：有小孩不能養狗！2汪每天舔手討摸　「另類理由」笑翻網友

「達文西手術」切腫瘤傷口小出血少　病友激推感謝醫師讓他重獲新生

紅衣男踩神明的場　亂翻香爐還撒香灰惡搞

老公一個愛的抱抱　竟害她雙肩脫位「粉碎性骨折」

財經熱門新聞

行動電源愈做愈好出國又必帶　除..

陳泰銘栽培女兒　陳少喬是最大股..

華為年薪500萬元　離職率還高..

勞保破產日再提前　月領、一次領..

王偉忠62歲不退休　年紀從不是..

告別零存款　數位帳戶高利拚了

台灣經濟鬼混20年？　楊應超：..

陳泰銘愛女玩衝浪　傳承老爸併購..

哈日族注意！「日圓先生」預言日..

欠稅逾千億元　大戶追不回

謝金河再痛批韓國瑜：「發大財」..

台股金豬年選股術！投資人看過來

郵局不能領200元了！中獎發票..

應材第1季每股盈餘大減25%　

更多熱門

相關新聞

亞馬遜停建紐約總部　議員：工人打敗貪婪企業

美國電商亞馬遜14日宣布，取消在紐約長島市興建第二總部的計畫。亞馬遜去年11月宣布興建計畫後，就遭到當地工會與部分議員強烈反對，因為當時紐約政府承諾將提供亞馬遜30億美元的資金補貼，抗議者認為，亞馬遜不該獲得鉅額的政府資助。領導抗議的民主黨議員歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）在推特表示，「任何事都有可能」

即／亞馬遜震撼彈！放棄紐約第二總部

大塚家具擬接受日中企業聯盟50億日元投資

崇越電1月營收年減16％

東芝大幅下調財測　擬裁員7000人

讀者迴響

發燒話題

橋本有菜 華航罷工 文化大學失火 愛紗離婚 鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 王令麟 肉圓惡爸 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

BY2宣布改名！粉絲懵了：好大眾

即／台南新化酒駕3連撞！1歲半男童慘死

許維恩3段情　楊明學癌逝15年最痛

搭火車心軟讓座！一句話讓她理智斷線

罷免韓國瑜？潘恆旭：高雄人不捨

林俊傑「夜店妹趁合照偷親PO網」

火山噴發台北變新龐貝？地震學家驚呆

「鋼鐵人爸」登場！女兒騙子變偶像

賓利遭爆撞　CEO車主再轟：不用打悲情牌

妮妮被唸碗裡還有菜　一句話讓爸道歉

女大生人工昏迷4天　突然當媽超傻眼

林依晨喝喜酒遇《秘密花園》男主角

5歲妹921獨活：爸救我的！親友傻住

女大生帶火腿腸罰20萬痛哭！准放入境

水餃妹「毛衣太貼」驚人上圍現形

更多

最夯影音

更多

他養10億蟑螂大軍吃50噸廚餘　1天餵5餐..還設三重關卡防越獄

假人頭3樓墜下員工嚇哭腿軟！　落地「蹦」一聲網笑壞：太地獄了

《逆戰》兄弟重逢！謝霆鋒狂奔喊「萬飛～」　周杰倫1句話嗆到他結凍

胡彥斌坐台下..　林俊傑現CUE《你要的全拿走》

超狂老公撒「10萬千鈔雨」安太座　抓多少領多少！老婆一把收5位數

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面