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美股大漲逾400點　台股開盤上漲逾70點攻破半年線

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▲▼股市。（圖／記者張一中攝）
▲股市示意圖。（圖／記者張一中攝）

記者劉姵呈／台北報導

受美中貿易戰可能達成協議的樂觀氣氛影響，美股道瓊指數大漲400點，美股已經連八周收紅，激勵，激勵亞股走強，台股今（18）日集中市場加權指數開盤上漲31.16點，以10,096.94點開出，隨著蘋概三王大立光、台積電與鴻海早盤皆上漲逾1%，電金傳權值股也士氣大振，領軍向上挑戰，漲幅擴大逾70點，飛越半年線，目前最高來到10,137.17點。

道瓊指數周五勁揚443點，漲幅1.7%，收在25,883點，八周連漲下來，漲幅超過18%。標普500指數和那斯達克分別上漲1.1%和0.6%。總結一周，道瓊工業指數漲3.1%，標普500指數和那斯達克各漲2.5%和2.4%。

據陸媒報導，中國大陸副總理劉鶴明日將再次率團往美國華府，展開第七輪談判。而美國總統川普也在上周五表示，雙方談判非常順利，若進展順利，可能延長貿易戰休兵期限，也預期未來某個時間點將與中國國家主席習近平會面。

法人認為，台股上周日線雖連三黑，滑落五日均線，不過周線收紅，萬點也未失守，技術面仍屬正面。國際股市行情優於預期，台股季線以下均線呈多頭排列，中期趨勢走多；惟美股短線大漲，但已接近重要壓力，仍須留意震盪。從技術面來看，台股短線仍受制於半年線等重要壓力區，持續震盪，但只要月線支撐不破，則反彈行情仍將持續。

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關鍵字：開盤,加權指數,台股,美股,投資建議,亞股,美中貿易

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