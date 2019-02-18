美中貿易談判＋美股飆漲443點　台指期多頭表態開高挑戰半年線

▲美中貿易談判釋出正面訊息，激勵美股齊揚，台指期今天。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

美中貿易談判可望達成協議，美股4大指數齊揚，其中道瓊指數勁揚443點，台指期今（18）日跟上這波漲勢，一開盤隨即上漲逾60點，電子期指、金融期指連袂開高，指數重返萬點大關，挑戰站回半年線。

美中貿易談判釋出正面訊號，帶動美股4大指數大漲，其中道瓊工業平均指數終場飆漲443.86點，漲幅1.74%，收25883.25點；那斯達克指數上漲45.46點，漲幅0.61%，以7472.41點作收；標準普爾500指數收高29.87點，漲幅1.09%，報2775.6點；費城半導體指數尾盤漲7.07點，漲幅0.53%，收1351.18點。

台股期現貨上周五（15日）呈現開高走低格局，台股一度躍上半年線，盤中賣壓出籠，終場下跌24.23點，以10064.78點，成交量1125.5億元，三大法人同步站在賣方，合計賣超61.53億元，其中自營商賣超7.15億元，投信賣超2.07億元，外資及陸資賣超52.31億元；台股豬年開紅盤首周上漲1.33%。

台指期上周五盤初一度走高，盤中挑戰半年線後拉回整理，終場下跌37點，以10042點作收，與現貨相較，逆價差22.78點，成交量11萬1580口，而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少153口至3萬1722口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加617口至5萬7066口。