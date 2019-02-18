欠稅金額超過1300億元　10年以上欠稅大戶追不回

▲根據統計，至106年底國家整體的欠稅金額已經超過了1300億元。（圖／記者屠惠剛攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

據立法院預算中心統計，至106年底，5區國稅局累計欠稅案件金額已高達1394多億元，且超過10年、逾千萬的案件，共計275億元。

從5區國稅局的累計欠稅金額來看，台北國稅局最多，高達536.6億，件數7.8萬件；其北區國稅局，欠稅金額396億元，件數為20.3萬件。中區國稅局232.2億元、9.5萬件；高雄國稅局139.7億、6萬件；以及南區國稅局89億元、5.7萬件。

截至106年底，各區國稅局1千萬元以上且超逾10年未徵起的欠稅仍高達635件、金額275億餘元；未徵起原因主要為移送執行未結，計有176億多元（占64.15%）、已取得執行憑證但尚未徵起者89億多元（占32.66%）次之。

▲小老百姓的所得每塊都得繳稅，但10年未徵的欠稅多為大額欠稅，多數追不回，造成租稅不公。（圖／記者謝婷婷攝、示意圖）

立法院預算中心表示，由於超逾10年未徵起的欠稅多為大額欠稅，行政執行機關雖可藉 由查封、拍賣、管收、限制出境等手段催收，但是對於早已計畫性脫產的欠稅大戶，成效有限，各區國稅局允宜在欠稅初期即採行具體有效之催徵及稅捐保全措施，並善用現代資訊 技術及科技以強化徵收成效。

立院預算中心指出，國家而取得執行憑證後之徵起數逐年減少，且多數恐已追討無著，除影響政府財政收入外，對於依法納稅的義務人亦造成租稅不公。