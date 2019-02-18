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台股豬年開紅盤第一周上漲1.33%　潛力股從4大題材去撈準沒錯

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▲股市，股票，投資人，財經。（圖／路透社）

▲美中貿易談判結果、美國聯準會升息腳步等因素，將會牽動台股後續走勢。（示意圖／路透社）

記者紀佳妘／台北報導

台股在豬年開紅盤以來，不僅重拾萬點行情，首周漲幅1.33%，市值重返30兆關卡，主要是國際利空因素降低，以及大型龍頭股法說會後利空出盡，帶動指數走揚，不過永豐投信指出，中美進一步貿易協商未見新進度前，市場觀望氣氛濃厚，大盤走勢將呈現整理格局，以個股表現為主，策略上建議投資人採逢回佈局。

1月台股加權指數跟隨國際股市行情反彈，從資金面來看，外資1月份轉賣為買，由12月賣超669億元轉為買超370億元。另觀察由指數類別漲幅發現，1月表現優異族群為散熱族群、自行車、運動相關等，至於電子股光電族群中，由於龍頭股在法說後利空出盡，表現也相對強勢，盤面上漲幅相對落後族群為半導體及受油價下跌的塑化相關個股。

永豐投信分析，產業面的需求成長表現觀察，蘋果及三星第1季皆下修營運展望，連動消費性電子產品需求低迷，加上中美貿易戰反覆不定，延伸影響到上游半導體產業需求驟降，庫存調整恐延續一段時間，利空測試後仍需反覆打底；就長線趨勢而言，半導體相關族群競爭力仍強，長期仍有增持空間，短線暫時避開高度依賴中國為生產基地的廠商，以供應鏈已分散布局於東南亞者為優先。

▲▼台股,上漲,集中市場,加權指數,投資人,散戶,財經,股市。（圖／翻攝自網路）

▲台股開市第一周上漲1.33%，為金豬年帶來好兆頭。（圖／翻攝自網路）

此外，手機供應鏈族群受惠產品升級無邊框手機，薄膜覆晶封裝（Chip on Film）封裝需求明確的廠商營運仍有亮點，而在傳產類股，則可留意受惠大陸發改委出台政策，促進汽車、家電等產品及相關產業，生技類股由於全球老年化比率提升，且較不受景氣循環影響，為長期觀察投資標的。

永豐永豐基金經理人李盈儀表示，美、中於北京舉行新一輪貿易會談，但原定2月川習會延後至3月1日，不確定性提升，預料短線將處於整理格局，近期觀察重點為3月1日貿易協商結果，恐將影響整體投資人信心及盤勢，不過留意產業長線趨勢受惠標的，看好AI、5G、汽車電子及生技產業等，可逢低分批進場。

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關鍵字：台股,豬年,選股,投資,理財,美中貿易戰,升息,川習會

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