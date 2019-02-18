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打造全球首家零手續費虛擬貨幣交易所　陳泰元：降低大眾進入門檻

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▲區塊鏈技術遭炒作？挪威銀行家：不見得所有企業都需要（圖／翻攝 TechCrunch）

▲綜觀過往許多交易市場的手續費都會趨近於零，虛擬貨幣交易所COBINHOOD只是在一開始就提供「最終的服務」。（圖／翻攝 TechCrunch）

記者邱倢芯／台北報導

一般來說，用戶在利用虛擬貨幣交易所進行交易時，交易所大多都會收取一定金額的手續費；不過，由「網路天才」陳泰元與前Google Taiwan資深工程師黃偉寧共同創辦的COBINHOOD虛擬貨幣交易所，打從一開始就不收取任何的交易手續費，因為陳泰元發現，過往許多交易市場的手續費都會趨近於零，COBINHOOD只是看到了最終的結果，並且決定提供最終結果會有的服務，且這樣的做法，將可降低大眾進入虛擬貨幣交易的門檻。

COBINHOOD暨DEXON共同創辦人陳泰元表示，綜觀過往所有的市場，任何交易渠道最終的交易費一定會趨近於零；起初會有交易費的產生，一定是市場不夠成熟才會收取高手續費，如果今天某個交易市場是成熟的，有一方要求高手續費，就會有另一方提供較低的手續費來搶市，如此循環下交易市場的手續費就會趨近於零。

▼COBINHOOD暨DEXON共同創辦人陳泰元。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼COBINHOOD暨DEXON共同創辦人陳泰元、黃偉寧。（圖／記者邱倢芯攝）

不過，交易所零手續費並不代表沒有獲利來源；COBINHOOD是利用區塊鏈利用技術來協助廠商發行首次代幣發行（ICO）。

陳泰元以券商為例，現在大部分的券商獲益方法絕對不是透過收取手續費，這一類服務廠商最終獲益的方式，必定是利用用戶停泊資金轉投資其他金融產品，比如購買IPO股票，或者是定存、外匯等。

不僅打造交易所　更要提升交易速度
不過，COBINHOOD想做的不僅是提供交易所服務而已；時間回推到2018年，COBINHOOD不僅設立了DEXON基金會，也進一步推出了DEXON測試網，其可大幅提升虛擬貨幣的交易速度，且開發人員更可基於DEXON公鏈開發與以太坊相容的去中心化應用程式（DApp）。

COBINHOOD暨DEXON共同創辦人黃偉寧解釋，當初會有DEXON的構想，是因為該公司一開始就想要做一個分散式交易所，但是起初市場上並沒有一個交易所的服務速度夠快；光是以太坊的交易速限就僅能有每秒20筆的交易，如此的交易速度若是放諸全世界都可以上來交易，所有的使用者一定都會覺得過慢。

▼COBINHOOD暨DEXON共同創辦人黃偉寧。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼COBINHOOD暨DEXON共同創辦人陳泰元、黃偉寧。（圖／記者邱倢芯攝）

因此，COBINHOOD當初才會打造一個自己的區塊鏈；黃偉寧表示，目前DEXON的交易速度至少是以太坊的五百倍以上，每秒可以處理超過10,000筆交易，且效能仍在持續提升當中。值得注意的是，DEXON主網將於2019年上半年發布。

且DEXON的交易延遲性較低，若是利用以太坊交易，當用戶送出一筆金額較少的交易，最快大約要等3~4分鐘，最慢則可能得等上一天才有辦法完成所有的交易而DEXON的交易最快大約只要等上3~4秒鐘即可完成，讓用戶可更接近實際上現金付款交易的體驗。

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關鍵字：零手續費,虛擬貨幣交易所,COBINHOOD,DEXON,陳泰元

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