化解大眾對虛擬貨幣誤解　COBINHOOD：學界應支持、廣設課程

記者邱倢芯／台北報導

近年來，台灣的虛擬貨幣交易所如雨後春筍般冒出，各式的幣也相繼出現，本該發展得紅紅火火地新技術卻屢屢傳出詐騙，使得無論是虛擬貨幣或是其他區塊鏈應用不再被大眾相信；但事實上區塊鏈能做的應用相當多元也益處良多，要如何重拾外界對於技術的信心，COBINHOOD暨DEXON共同創辦人陳泰元認為，學界應該要廣設相關課程，才能導正應用且讓大眾了解到區塊鏈真正的好處。

▲COBINHOOD暨DEXON共同創辦人陳泰元（右）、COBINHOOD暨DEXON共同創辦人黃偉寧（左）。（圖／記者邱倢芯攝）

事實上，外界大眾對於「虛擬貨幣」的誤解應是自先前首次代幣發行（ICO）募資相當熱門時開始，因為有部分的人受到詐騙，才讓許多人有了虛擬貨幣就是一種龐氏騙局（Ponzi Scheme）的刻板印象。

COBINHOOD暨DEXON共同創辦人黃偉寧指出，當有心人士利用技術進行詐騙，便使得大眾會排斥這一類的新觀念，且也不再願意了解虛擬貨幣到底是什麼樣的應用，只認為是一個炒作、並非真正有價值的東西。

如果想要導正一般大眾的誤解，應該要透過教育，以及相關廠商利用區塊鏈技術做出一些真正有用的應用；然而現在區塊鏈應用所面臨的最大問題，就在於DApp（建構在區塊鏈上的應用程式）還沒有應用落地，所以很多人都會認為這一類的服務中都是賭博遊戲，等於沒有實際上的貢獻。

黃偉寧認為，打造DApp應用是目前區塊鏈產業目前最先需要克服的問題，當技術真能傳遞出一個有意義的服務時，大眾才會認為這是一個有價值的技術，而這也是DEXON基金會目前致力於推廣的方向。

另一方面，陳泰元則是認為，區塊鏈要能為外界所接受，也相當需要學界的支持；他發現到，現在學界缺少區塊鏈相關的課程，例如密碼學、資料結構、演算法、挖礦，或是經濟學等，因為虛擬貨幣跟賽局理論（Game Theory）、經濟體設計有很大的關係，要如何設定系統才能讓它成為穩定的經濟體，這相當需要學校的教育作為基礎；因此建議學界未來可以開設更多相關新課程。

黃偉寧補充，虛擬貨幣最有趣的地方，就是它是多領域的整合，就像是陳泰元所說的，這項技術包含了經濟學等理論基礎，且目前電腦科學領域中資料庫、作業系統核心、虛擬機等技術都用上了。因此建議未來的大學課程中，可以多開設一些偏區塊鏈應用的課程，教育大家相關領域知識。

而在學界廣設課程前，DEXON則先扮演市場教育者的角色；因此，COBINHOOD目前極力地推廣相關工作坊、讀書會，讓有興趣的人學會怎麼撰寫DApp程式。另外，該公司也串連了校園，派了許多研究員在台大、政大等學校演講，分享一些DEXON與學術的連結。