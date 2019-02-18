　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

Smart智富／考量機會成本　創造最大財富

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 。（圖／記者Smart智富雜誌(鄭皓中)攝）
文／Smart智富雜誌　編輯部

經濟學可不是經濟學家的專利！小至傳統市場交易，大至企業經營、國家政策，全都與經濟學息息相關。然而一般人對經濟學總是有著「數字多、公式多、理論多」的刻板印象，因此避之唯恐不及，但經濟學的本質並不難理解，因為其研究主題是「人」，討論的是人的互動、資源的選擇與分配等行為。

《生活就是經濟學》（Economics Made Simple）作者梅森．皮里（Madsen Pirie），就從日常生活中常見的商品搶購、合作與競爭等現象出發，整理出83個常見且必須了解的經濟學名詞，以深入淺出的方式說明經濟學在其中所扮演的角色，並逐步引導讀者的視野延伸至大環境。

例如大家耳熟能詳的機會成本（opportunity cost），梅森‧皮里說明，在判斷事物的價值時，時間是一項重要因素，因為人們常會認為，當前的滿足感比未來的快樂更有價值。如果要求一個小孩子選擇現在得到巧克力或明天得到巧克力，一般預期他會選擇立刻享用巧克力。然而，當我們替換成現在1條巧克力或是明天2條巧克力時，他的選擇就會變得很有趣了。

在其他條件不變的情況下，對我們來說，即刻的享受會比遙遠未來的享受具有更高的價值。即時的享受比較是確定的，因為沒有人能夠知道之後是否會發生什麼事，讓我們未來的享受受到阻礙。他不用等待就可以享受，事後還能將其當作回憶。

由於遙遠未來的享受比較不具價值，因此必須增加一些額外價值，使它變得有利可圖。我們必須獲得額外的價值，才會願意放棄即刻的滿足感，因此就產生了現在得到1條巧克力或明天得到2條巧克力的選擇。

請繼續往下閱讀...

因為遙遠未來的報酬必須比立即的報酬增加一些價值，這就產生了「利息」（interest）的概念。所以，借錢出去以獲取利息的人，放棄當前消費，為的就是能獲得更多錢在之後花用，他們是為了累積財富而進行投資。他們能這麼做的原因，是因為其他人想要借錢，而且準備好為此付費。投資是投入資源去運作，利用它們來產生更多錢，取代花錢所帶來的即時享受。

人不只藉由交易、交換與隨之而來的專業化來累積財富，他們也會投入當前的部分資金，使未來可以獲得更多資金。所有投資都涉及自律與自制，這是一種為了在未來得到更多、現在少用一點所做的準備。並不是因為貪婪或自私而使人想要透過投資來增加資金；相反地，這意味著每個人渴望讓自己的條件變得更好、改善生活，而且憑著自己不需要當下資金的能力，換取未來的預期收益。

除了時間，投資還涉及了另一個因素。用這筆錢買其他東西所帶來的樂趣，投資人肯定要因此獲得補償，但投資人也必須考量，在相同期間內，投資金錢在其他用途的情況。當我們把錢使用在某件事情上時，也就決定了這筆錢不會用在其他事情上——這被稱為「機會成本」，指的是當選擇某一種使用方式時，其他的機會就被排除了。因此我們必須全盤地加以考量，包括有些用途或許會賺到更多的錢。

例如，當我投資4,000英鎊在屋頂裝太陽能板，我預期會節省電費，但我其實也可以把這筆錢投資在年利率5%，意即200英鎊的債券上。這就是機會成本。所以除了4,000英鎊之外，我也放棄了每年賺200英鎊的利息，要等我1年電費至少省下200英鎊之後，這項投資才算開始有達成真正的節約。

接著，我要考量太陽能板的預期壽命，多久必須要更新。在下雨、下冰雹、降霜的情況下，它可以使用多久？樂觀情況下也許是20年，這表示我以每年200英鎊的速度在消耗我的4,000英鎊，因此在我開始有真正的節約之前，1年至少要節省400英鎊的電費（編按：包括本來可以賺到的利息200英鎊，以及每年200英鎊的折舊費用）。

這一切要記住的規則是，每做一個活動，都是以犧牲其他可能可以做的事作為代價：在一個活動上花費的時間，就無法用在其他活動上；買一個物品的錢，無法再用來購買其他物品；將資金投資在某個領域，就不能再投資於其他地方。經濟學與選擇息息相關，而且除了在經濟活動上做出決定，我們也必須考量可以做出的其他決定。（本文摘自《生活就是經濟學》第2章）

更多精彩內容盡在Smart財經好讀

小資族速配的高勝率當沖策略
交易創造財富　什麼都不做才會貧窮
存錢理財＝過苦日子？10年資產翻3倍，艾蜜莉：該享有的娛樂我也沒錯過

ET快訊
狂奔廟求姻緣！濟公一看到他就抖「直接退駕」：別再來
台中嬤過世留包裹「真的需要再打開」　孫快倒了一開超催淚
帽T正妹現身台北街頭！轉頭看…是「國際影后」

關鍵字：Smart智富,股市

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

中美談判樂觀全球股市大開趴　台股終場大漲80點攻上10,145點

燒肉名店乾杯集團提前改選董事　平出莊司續任董事長

Smart智富／考量機會成本　創造最大財富

沒中春節百萬紅包別擔心　威力彩連8槓今頭獎上衝4.3億元

過年買新衣挹注業績　淘帝1月營收創歷史同期新高

防洗錢解民怨　金管會扮秘密客訪查58家分行

DV保健食品出貨穩定　翔宇元月營收月增21％

亞馬遜第二總部退出紐約　紐約市長批：濫用企業權力

用行動支付結合信用卡繳電費　1次賺2種回饋！

國際油棕價格逐步回升　全宇元月營收月增6.48%

他養10億蟑螂大軍吃50噸廚餘　1天餵5餐..還設三重關卡防越獄

假人頭3樓墜下員工嚇哭腿軟！　落地「蹦」一聲網笑壞：太地獄了

《逆戰》兄弟重逢！謝霆鋒狂奔喊「萬飛～」　周杰倫1句話嗆到他結凍

胡彥斌坐台下..　林俊傑現CUE《你要的全拿走》

超狂老公撒「10萬千鈔雨」安太座　抓多少領多少！老婆一把收5位數

周杰倫用香蕉彈出《青花瓷》　謝霆鋒為挑戰他竟拿出鳳梨！

陌生男問「祖先哪來的？」逼下跪　80歲阿嬤遭狠毆2分鐘破頭斷腿

4小時一路錘！隊友超怕「滾下山」　挑戰真人版《鐵鎚爬山》有夠難爬

女兒結婚1年多未懷孕！調身體後有喜 媽得知後反應超High...爸撇頭偷拭淚

跨國爺孫戀苗栗完婚「百人獻花」 家人不認同...許常德：不用急

中美談判樂觀全球股市大開趴　台股終場大漲80點攻上10,145點

燒肉名店乾杯集團提前改選董事　平出莊司續任董事長

Smart智富／考量機會成本　創造最大財富

沒中春節百萬紅包別擔心　威力彩連8槓今頭獎上衝4.3億元

過年買新衣挹注業績　淘帝1月營收創歷史同期新高

防洗錢解民怨　金管會扮秘密客訪查58家分行

DV保健食品出貨穩定　翔宇元月營收月增21％

亞馬遜第二總部退出紐約　紐約市長批：濫用企業權力

用行動支付結合信用卡繳電費　1次賺2種回饋！

國際油棕價格逐步回升　全宇元月營收月增6.48%

直擊藍寶堅尼蠻牛Urus　賓利將推635匹Bentayga Speed性能版

玖壹壹師弟團「深陷桃色風波」　唱片公司下令：延遲發片！

快訊／宜蘭發生墜樓意外　婦人跌落「12樓陽台」身亡

女星IU獨家「快速入睡法」　網友實測：真的很管用！

李俊億／【江國慶冤死案】鋸箭式的冤案求償

元宵改吃小湯圓吧！特搜全台4間「紅白湯圓美食」超邪惡

萬里雙屍命案！「門窗緊閉」夫妻陳屍房內　熱水器沒打開

影／一家4口燒炭亡！母「雙手卻遭綑綁」不單純　社會局：曾供8千短期紓困

役男護照效期延長至10年　內政部： 逾期未歸送法辦

人瑞全裸直播！58歲婦誆百歲　網爆動狂抖內...4年賺千萬

財經熱門新聞

行動電源愈做愈好出國又必帶　除..

陳泰銘栽培女兒　陳少喬是最大股..

華為年薪500萬元　離職率還高..

勞保破產日再提前　月領、一次領..

台灣經濟鬼混20年？　楊應超：..

告別零存款　數位帳戶高利拚了

王偉忠62歲不退休　年紀從不是..

哈日族注意！「日圓先生」預言日..

陳泰銘愛女玩衝浪　傳承老爸併購..

欠稅逾千億元　大戶追不回

謝金河再痛批韓國瑜：「發大財」..

台股金豬年選股術！投資人看過來

郵局不能領200元了！中獎發票..

富士康傳獲華為大單　鄭州廠年後..

更多熱門

相關新聞

年後台股周線收紅　法人狂買元月營收表現雙成長股　　

股民笑呵呵！台股農曆年後開紅盤的第一周，台股及國際股市都有一波上漲表現，台股周線收紅，周線上漲132.52點。法人表示，本周也是台股公布元月營收的最後公布日，投資人可以留意1月營收較上去年同期及上月呈現雙成長，且法人買盤大幅布局個股，後市看漲。

台股萬點有撐　內外資力捧前13檔個股出列

中小型股活跳跳　櫃買漲勢強過集中市場

分析師預測Netflix今年能再漲22%

外資回頭、股匯卻兩樣情　央行：國際風險因素仍多

讀者迴響

發燒話題

橋本有菜 華航罷工 文化大學失火 愛紗離婚 鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 王令麟 肉圓惡爸 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

許維恩3段情　楊明學癌逝15年最痛

BY2宣布改名！粉絲懵了：好大眾

即／台南新化酒駕3連撞！1歲半男童慘死

女大生人工昏迷4天　突然當媽超傻眼

搭火車心軟讓座！一句話讓她理智斷線

台中嬤過世留下包裹　台中孫一開超催淚

罷免韓國瑜？潘恆旭：高雄人不捨

林俊傑「夜店妹趁合照偷親PO網」

火山噴發台北變新龐貝？地震學家驚呆

賓利遭爆撞　CEO車主再轟：不用打悲情牌

「鋼鐵人爸」登場！女兒騙子變偶像

妮妮被唸碗裡還有菜　一句話讓爸道歉

他問「戴髮捲出門心態」　網解惑卻戰翻

林依晨喝喜酒遇《秘密花園》男主角

水餃妹「毛衣太貼」驚人上圍現形

更多

最夯影音

更多

他養10億蟑螂大軍吃50噸廚餘　1天餵5餐..還設三重關卡防越獄

假人頭3樓墜下員工嚇哭腿軟！　落地「蹦」一聲網笑壞：太地獄了

《逆戰》兄弟重逢！謝霆鋒狂奔喊「萬飛～」　周杰倫1句話嗆到他結凍

胡彥斌坐台下..　林俊傑現CUE《你要的全拿走》

超狂老公撒「10萬千鈔雨」安太座　抓多少領多少！老婆一把收5位數

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面