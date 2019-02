▲面子不能輸!10年挑戰差很大?這招幫你HOLD住青春。(採訪撰稿/記者黃稜涵;攝影剪輯/記者姜國輝)

▲想要在10年挑戰脫穎而出,用這招幫你HOLD住青春!(圖/記者姜國輝攝,以下同)

記者黃稜涵/採訪報導

近日在社群媒體上掀起一股10年挑戰熱潮,不少民眾紛紛貼出自己10年前後的對比照,看看自己10年來的改變,有些人像是換了一個人一樣,而有些人卻是和10年前沒太大的差異,因此也讓保養話題意外引發討論,其實「10年挑戰」和國際醫美新趨勢「面部年輕化」的概念相同,都是要讓青春停留在最美的那一刻。

▲近日在社群媒體上掀起一股10年挑戰熱潮,民眾紛紛貼出10年前後的對比照。

四季診所院長黃勇學醫師表示,以前整形的時代,大家喜歡打高挺的鼻子、尖銳的下巴,很多人會拿著明星照片來說想變得跟他一樣,不過隨著時代改變,現在漸漸有越來越多愛美的女性表示,他不是想從A變成B,而是希望從原來的A會變成A+,做一個自然的自己、更漂亮的一個自己。

▲四季診所院長黃勇學醫師表示,現代的愛美女性不是想從A變成B,而是希望從原來的A會變成A+。

隨著年齡增長,不但膠原蛋白漸漸流失,就連骨架也會跟著萎縮凹陷,因此想要找回年輕的自己,最重要的關鍵就是要重建骨架,大受好評的微整新療程「晶亮支撐術」透過骨架填補,達到建立輪廓立體度及視覺集中的小臉效果,能幫你輕輕鬆鬆HOLD住青春。

▲▼黃醫師說明,骨架萎縮會導致組織鬆垮垂的問題,所以骨架支撐可以讓骨架萎縮的情況延緩。

「Beauty is only skin deep, ugly goes to the bone」黃醫師說明,臉部不外乎就是有「皮膚、軟組織、肌肉、筋膜、骨架」,骨架的萎縮會導致上面的一些組織鬆垮垂的問題,所以骨架支撐可以讓骨架萎縮的情況延緩,事實上填充物的選擇有很多種,像是大分子的玻尿酸、晶亮瓷,但在這些材質裡,以晶亮瓷的自體膠原蛋白新生、彈力纖維的新生,以及硬度來講的話,是最好的選擇。

▲透過晶亮支撐術,可以達到非手術的提眉功效,改善法令紋、淚溝、木偶紋,甚至可以提亮下巴。

黃醫師進一步說明,晶亮支撐術可以達到一些非手術的提眉功效,眼神會比較上揚,呈現一個年輕化的狀態,另外,法令紋會變短、淚溝、木偶紋也會改善,甚至可以提亮下巴,黃醫師也提醒消費者,務必選擇受過原廠專業訓練的醫師且使用有台美FDA都核准的產品,才能夠安心變美。年後立即給自己一個開始年輕的機會,讓你在下次的10年挑戰驚豔朋友,讚數破表!

▼年後立即給自己一個開始年輕的機會,讓你在下次的10年挑戰驚豔朋友。