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面子不能輸！10年挑戰差很大？　這招幫你HOLD住青春

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▲面子不能輸！10年挑戰差很大？這招幫你HOLD住青春。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者姜國輝）

▲▼晶亮支撐術,晶亮瓷,10年挑戰,四季診所。（圖／記者姜國輝攝）

▲想要在10年挑戰脫穎而出，用這招幫你HOLD住青春！（圖／記者姜國輝攝，以下同）

記者黃稜涵／採訪報導

近日在社群媒體上掀起一股10年挑戰熱潮，不少民眾紛紛貼出自己10年前後的對比照，看看自己10年來的改變，有些人像是換了一個人一樣，而有些人卻是和10年前沒太大的差異，因此也讓保養話題意外引發討論，其實「10年挑戰」和國際醫美新趨勢「面部年輕化」的概念相同，都是要讓青春停留在最美的那一刻。

▲▼晶亮支撐術,晶亮瓷,10年挑戰,四季診所,黃勇學醫師。（圖／記者姜國輝攝）

▲近日在社群媒體上掀起一股10年挑戰熱潮，民眾紛紛貼出10年前後的對比照。

四季診所院長黃勇學醫師表示，以前整形的時代，大家喜歡打高挺的鼻子、尖銳的下巴，很多人會拿著明星照片來說想變得跟他一樣，不過隨著時代改變，現在漸漸有越來越多愛美的女性表示，他不是想從A變成B，而是希望從原來的A會變成A＋，做一個自然的自己、更漂亮的一個自己。

▲▼晶亮支撐術,晶亮瓷,10年挑戰,四季診所,黃勇學醫師。（圖／記者姜國輝攝）

▲四季診所院長黃勇學醫師表示，現代的愛美女性不是想從A變成B，而是希望從原來的A會變成A＋。

隨著年齡增長，不但膠原蛋白漸漸流失，就連骨架也會跟著萎縮凹陷，因此想要找回年輕的自己，最重要的關鍵就是要重建骨架，大受好評的微整新療程「晶亮支撐術」透過骨架填補，達到建立輪廓立體度及視覺集中的小臉效果，能幫你輕輕鬆鬆HOLD住青春。

▲▼晶亮支撐術,晶亮瓷,10年挑戰,四季診所,黃勇學醫師。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼黃醫師說明，骨架萎縮會導致組織鬆垮垂的問題，所以骨架支撐可以讓骨架萎縮的情況延緩。

▲▼晶亮支撐術,晶亮瓷,10年挑戰,四季診所,黃勇學醫師。（圖／記者姜國輝攝）

「Beauty is only skin deep, ugly goes to the bone」黃醫師說明，臉部不外乎就是有「皮膚、軟組織、肌肉、筋膜、骨架」，骨架的萎縮會導致上面的一些組織鬆垮垂的問題，所以骨架支撐可以讓骨架萎縮的情況延緩，事實上填充物的選擇有很多種，像是大分子的玻尿酸、晶亮瓷，但在這些材質裡，以晶亮瓷的自體膠原蛋白新生、彈力纖維的新生，以及硬度來講的話，是最好的選擇。

▲▼晶亮支撐術,晶亮瓷,10年挑戰,四季診所,黃勇學醫師。（圖／記者姜國輝攝）

透過晶亮支撐術，可以達到非手術的提眉功效，改善法令紋、淚溝、木偶紋，甚至可以提亮下巴。

黃醫師進一步說明，晶亮支撐術可以達到一些非手術的提眉功效，眼神會比較上揚，呈現一個年輕化的狀態，另外，法令紋會變短、淚溝、木偶紋也會改善，甚至可以提亮下巴，黃醫師也提醒消費者，務必選擇受過原廠專業訓練的醫師且使用有台美FDA都核准的產品，才能夠安心變美。年後立即給自己一個開始年輕的機會，讓你在下次的10年挑戰驚豔朋友，讚數破表！

▼年後立即給自己一個開始年輕的機會，讓你在下次的10年挑戰驚豔朋友。

▲▼晶亮支撐術,晶亮瓷,10年挑戰,四季診所,黃勇學醫師。（圖／記者姜國輝攝）

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關鍵字：醫美,微整型,青春,晶亮瓷,骨架

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