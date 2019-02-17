▲行動電源愈做愈好出國又必帶，除了不得託運還有兩大限制必知。（圖／標檢局提供）

財經中心／綜合報導

現代人人手一支手機，但是擔心出門在外手機沒電，不少人會備好使用「行動電源」，隨時幫手機充電，購買時除了確認有檢驗標章之外，還要看電池實際容量，才能確保最有效的充電。

標檢局說，民眾在購買行動電源時，要找貼有「商品檢驗標識」的商品，另外也要檢查廠商名稱及地址、產品規格、型號、製造日期等各項標示是否清楚；勿隨意購買來路不明之行動電源，內部鋰電池的儲存電量會隨時間而衰減，選購製造日期越近，電量供應效能維持越佳。

值得注意的是，購買時要看「額定電容量」，這才是行動電源實際輸出電容量，體積小、價格便宜，電容量標示卻超大的行動電源可能標示不實，建議避免購買。

使用或存放行動電源都要在乾燥處，並避免陽光直射，若在環境太潮濕的情況下使用，容易對內部的電路產生影響；亦應避免與易燃物品及金屬物品放在同一個地方。行動電源充電完成請儘速移除電源，避免過充現象，另放電時不要過度放電，避免降低使用壽命。另外消費者攜帶行動電源出國坐飛機時，依照民航局飛安規定，請隨身攜帶，勿置放於大行李箱托運。

▲行動電源愈做愈好出國又必帶，除了不得託運還有兩大限制必知。（圖／標檢局提供）