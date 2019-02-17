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貿協帶台灣電商進軍　去年創5.3億美元商機

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▲▼▲▼貿協帶台灣電商進軍，去年創5.3億美元商機。（圖／貿協提供）

▲貿協帶台灣電商進軍，去年創5.3億美元商機。（圖／貿協提供）

財經中心／綜合報導

電商市場規模逐漸壯大，為了及早進軍搶奪先機，外貿協會以「台灣經貿網」積極打造數位電商生態系，協助我商運用電商拓展海外市場能力。

貿協表示，台灣經貿網是經濟部委託成立的B2B電商平臺，跟一般民間常見的B2C平臺不同，B2C主要營運是主攻民生消費品市場，而台灣經貿網則是協助我國中小企業拓銷全球市場為定位，累積到現在已經有超過7萬家企業上架，去年底在全球貿易平臺排名前十五大，且台灣經貿網同時也與我國電子商務相關協會結盟設置數位基地，分級分類提供我商所需數位服務。

貿協還說，政府推動新南向，當然不會錯過當地的電商市場，台灣經貿網從2017年開始跟新南向市場結合，像是越南在地第一名Tiki、印尼在地第二名Blibli及臺資電商PChome Thai策略聯盟，在平台上設立「臺灣館」，配合當地節日及我國展團進行事件行銷，提升臺灣品牌知名度，協助我商爭取跨境電商B2C商機。

不過在行銷上最怕擔心有語言跟文化隔閡，貿協說，台灣經貿網持續增加泰、越、印尼語系網頁，加強數位行銷吸引新南向市場買主下單採購。系統方面，台灣經貿網與時俱進，不斷優化買主及供應商使用體驗，今年更推出買主智慧推薦、以圖找圖快速下單，供應商方面更運用A I分析，協助找尋潛力市場及買主名單；經貿語音助理T-bo亦於今(2019)年初上線，提供買主英文版及供應商中文版24小時不間斷的服務。

貿協補充，為了培育國內數位行銷人才及企業電商能力，台灣經貿網與數位巨擘如Google、Facebook等合作，也跟Amazon推動TA光點計畫，並與eBay合作臺灣館，提供專人一對一輔導上架及數位行銷；並協助商品翻譯多國語言、型錄優化、關鍵字廣告及搜尋引擎優化、行銷函及英文新聞稿撰寫技巧等，並與桃園、新竹、台中、台南、高雄及花東地區與經發局、工策會及產業協會等合辦培訓課程。

累積各種行銷手法，貿協統計，去年台灣經貿網的越語、泰語、印尼語在地語網站行銷臺灣優勢產業及商機媒合、視訊洽談等各項服務，累計協助2萬5,081家廠商促成5億3,047萬美元商機；另協助新南向市場新增1,599家次企業上架越、泰、印尼及澳洲「B2C」平台，合計88,023品項，尚有240家次申請開店審核中。

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