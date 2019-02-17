影／陳泰銘栽培女兒不手軟　陳少喬目前是家族最大股東　

記者周康玉／台北報導

國巨董事長陳泰銘對女兒花錢不手軟，除了從小請來最好的馬術教練、巨額買名駒之外，更用大女兒名字陳少喬買進公司股票6584張、占總股數1.54%，是目前陳泰銘的三名子女中，唯一掛名持股者。

按上週五國巨360元收盤計算，陳少喬身價至少有23.7億元。

去年登上股后寶座的國巨，在去年7月後，因為「前妻賣股事件」，陳少喬母親名字李慧真再度被提起，因李慧真在去年7月透過外資券商法國巴黎證券（BNP）以盤後鉅額交易方式，一夕間轉讓1.2萬張持股，占國巨已經發行股數達2.8％，套現120億元，此後國巨股價一落千丈，短短3個月的時間，國巨從1310元跌到402元，跌幅近7成，因此被市場人士酸說，李慧真的投資眼光比巴菲特還神準。

相對母親，陳少喬反而對爸爸公司更有信心。根據公開資訊觀測站顯示，陳少喬目前手中持有國巨股票仍高達6584張、占總股數1.54%。

從小就看著父親做生意，耳濡目染，同時陳泰銘也讓陳少喬在自家子公司奇力新磨練、跑客戶，近年則在陳泰銘身邊，協助參與大大小小併購。

陳少喬目前最喜愛的運動還是衝浪，也從衝浪中學得理財觀。她說，雖然很愛衝浪的速度感，但也習慣常常等不到浪時的失落感，就跟投資一樣，都必須等待時機才能下手。

▼國巨董事長陳泰銘大女兒陳少喬。（圖／記者周康玉攝）