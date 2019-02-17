驚！嬰兒五大窒息品排名出爐 遠離才能保命

▲民間單位調查發現五大嬰幼兒致命商品，經濟部標檢局說，部分商品雖然有通過國家標準，但使用上家長還是要注意。（圖／資料照）

財經中心／綜合報導

有基金會整理出去年5大嬰幼兒窒息產品，經濟部標檢局說，這些商品雖然都有經過商品檢驗，但家長還是要多加使用狀況，才能確保兒童安全。

靖娟基金會公布去年兒童事故傷害新聞進行分析結果，發現328名兒童是因事故傷亡，6歲以下幼童佔比超過五成，其中下拉式嬰兒床、洗澡椅、厚毛毯、床圍與布料背巾等五大用品是高危險用品，呼籲家長避免使用。

經濟部標檢局說，下拉式嬰兒床、洗澡椅、布料嬰兒背巾、床圍及厚毛毯等五項產品，，標準檢驗局已制定相關的國家標準，標準檢驗局將持續關注國內消費者需求、美國CPSC及歐盟RAPEX等消費性商品安全相關訊息，並定期檢討標準妥適性，以適時規劃制修訂相關國家標準。

標檢局說，標準檢驗局已經公告「毛毯」及「兒童用床邊護欄」從輸入或產製都必須完成檢驗程序，並貼附商品檢驗標識，才能上市銷售。

標檢局還說，呼籲家長切勿將嬰兒在無成人照顧下，單獨留置於「嬰兒床」、「嬰兒沐浴椅」等嬰兒照護產品中。購買相關產品必須先瞭解產品的使用年齡及體重限制要求，家長於使用產品前必須詳閱產品使用說明書及警告注意事項。