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貿協邀香港通路商來談直接採購　台中場52家農企展售創商機

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▲▼貿協在臺中辦香港通路農特產品採購洽談會。（圖／貿協提供）

▲貿協在臺中辦香港通路農特產品採購洽談會。（圖／貿協提供）

財經中心／綜合報導

為助台灣農特產品外銷，外貿協會邀請六家香港進口商及通路商於臺中辦理「香港通路農特產品採購洽談會」，寵共有52家農企業面對面洽談，可望將更多臺灣蔬果及優質加工食品引進香港。

貿協與農委會及貿易局聯合積極行銷台灣生鮮蔬果及農產加工品。繼1月11日貿協葉明水秘書長赴香港辦理春節台灣水果嘉年華記者會打前峰後，2月14日及16日在臺南及臺中貿協接續舉辦香港通路農特產品採購洽談會。貿協指出，因香港無檢疫的需求，是臺灣最重要的農特產品暨加工品市場。

貿協表示，各地農會及農企業積極參與，包括青果合作社臺中分社、信義鄉農會、臺中市農會、冬山鄉農會、南投縣農會、屏東縣永信蔬果合作社、新竹寶山鄉農會、嘉義縣精緻農產協會等52家農企業，放棄假日積極行銷各地農特產品如茂谷柑、火龍果、彩色番茄、山藥、香檸、蜂蜜及果乾等加工食品。問卷顯示，買主己紛紛下單並對洽談會的成果相當滿意。

貿協指出，去年臺灣水果及其相關產品貿易出口突破歷史新高，達到2.69億美元，比2017年成長19.3%，其中生鮮水果出口值達1.35億美元，比2017年增加近3成，表現亮眼。外貿協會秘書長葉明水表示，今年將擴大辦理商機媒合、市場說明會及產品包裝諮詢等活動，歡迎企業搭上貿協行銷列車開往全球，國內外相關行銷活動可在台灣經貿網查詢。

▼貿協在臺中辦香港通路農特產品採購洽談會。（圖／貿協提供）

▲▼貿協在臺中辦香港通路農特產品採購洽談會。（圖／貿協提供）

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關鍵字：農產品,特產,香港,貿協,農委會,外銷

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