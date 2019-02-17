布局東南亞供應鏈開花結果　研勤1月營收大增四成

▲研勤董事長簡良益。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

研勤科技（3632）全球布局調整展現成效，尤其東南亞市場逐步成長，1月營收為8437萬元，月增44.19%，年增23.74%，是近三年來同期新高。

研勤表示，自去年起已逐步調整全球市場的銷售比重，除了成長幅度較高的北美、日本外，東南亞車廠供應鏈布局亦逐步開花結果，於新加坡已成為多家日系車商新車出廠指定標配行車紀錄器，並積極切入東協其他國家相關市場布局，中南美洲市場亦有諸多零售經銷業者正在積極洽商中，力拚全球市場均衡成長。

在全球布局規劃上，研勤指出，北美本身已是相當成熟穩定的市場，去年第4季透過北美子公司拓展至中南美洲國家，預期今年在銷售基期仍不高、且搶進中南美新市場下，有機會再有大幅成長表現；日本市場部份，研勤已是當地海外行車記錄器品牌的第一名，在前（2017）年因行車糾紛事件帶動消費者對車安產品的重視，預期會是成長力道最強的國家，研勤可望成為主要受惠者之一。

在非車安產品部分，研勤今年重點將放在「AL8100-電子智能門鎖」，以及與地方政府共同推出的「帕卡人臉考勤系統」，由於台灣電子智能門鎖的市佔率仍遠低於韓國及歐美市場，其提供的便利性、智慧性與安全性遠大於傳統鑰匙鎖，是成長可期的市場；而人臉考勤系統也逐步深入台灣中部的城鄉據點，預期兩大商品將成為研勤今年非車安產品的重要成長關鍵。