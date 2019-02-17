小資族告別零存款　讓你存錢的數位帳戶大比拚

▲各銀行透過的數位帳戶提供小資族群新的理財管道。（圖／翻攝PAKUTASO、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

隨著科技發達，網路普及，「上銀行」這件事情已經顯得很麻煩，因此銀行紛紛的「數位帳戶」在線上就可以理財，而數位帳戶以高活儲利率、起息點低等，讓小資族理財、存錢免排隊、免上銀行外，鄭重要的是還可以告別零存款，脫離月光光。

一，活儲利率高倍數，不再零存款：在各家銀行的數位帳戶來看，活儲利率王道銀行的數位帳戶，新台幣活儲利率高達2.5%，是一般活儲利率的16倍，最為高利，以此計算，存滿10萬元3個月的利息大約就有625元；另外還有兆豐銀的1.2%，至少是一般活儲的六倍、渣打銀1.1%、星展銀的1.1%利率，台新銀行的Richat也有1%以上，讓小資族的荷包再也不是空空如也。

二，起息點低，小資族存錢壓力低：王道銀行（O-Bank）是數位銀行中，起息點最低的銀行，其台幣活儲帳戶只要1元就可以起息、月月復習且100元就可以零存整付、3,000元就可以整筆定存，降低活儲的門檻。

兆豐銀的數位帳戶則是數位存款帳戶的每日餘額達5000元以上就始予計息，優惠限額則在10萬元以內，同樣也是按月付息。

▲數位銀行高活儲利率、門檻又低，讓小資族告別零存款。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

三，轉帳、理財，每塊錢要「金金計較」；許多銀行的數位帳戶都強調，在一定的次數內跨行轉帳，是不用手續費，以渣打銀行每日可以跨行轉帳提款15次免手續費，是所有銀行最高；國泰世華則是各50次；銀行中免費次數最高兆豐銀的跨行提領、跨行長傳免每月各10次免手續費。

兆豐銀的數位帳戶百元即可輕鬆投資，再享3筆下單免手續費、免管理費；台新Richat則是標榜10元就能夠投資，買基金，申購、贖回皆無最低門檻費用，

跨行轉帳與提款手續費優惠分為兩種，第一種是在合約次數內不扣取手續費，第二則是當下扣除，次月以回饋金方式回補帳戶這兩種類型，所以小資族則應該要想清楚，哪種方式對自己有利。

不過銀行強調，相關的優惠都是有條件限制，所以消費者應該仔細看條件、精算自己所求，選擇適合自己的數位帳戶。

▼各銀行數位帳戶比較表。（製表／記者吳靜君，以各銀行公告為主）