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美商半導體應用材料第1季每股盈餘大減25%　下季更保守

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▲▼應用材料台灣區總裁余定陸 。（圖／記者周康玉攝）

應用材料台灣區總裁余定陸 。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

半導體設備龍頭廠商應用材料（Applied Materials）公布最新財報，第1季（去年11月到今年1月）營收為37.5億美元，季減6.5%、年減11%，符合市場原預估的37.1億美元。

然而營業淨利為9.25億美元，每股盈餘為0.81美元、年減25%，但仍優於市場預期的0.79美元。

應用材料指出，將發放現金股利1.92億美元，共計返還股東9.42億美元；財報公布後，股價連兩日走跌，15日更再下滑3.95%，收在39.1美元。

應用材料公司總裁暨執行長蓋瑞．狄克森 (Gary Dickerson) 表示，在面臨產業環境嚴峻之際，應材第1季財報表現堅實，對於當前的市場動態，長期發展保持高度樂觀，值此之際，致力投資新技術、產品及積累實力，協助公司定位產業未來，以發揮更大、更廣泛的角色。

展望2019會計年度第2季，應用材料預期營收將續減，估落在33.3億美元至36.3億美元之間，季減3%-11%。低於市場預期。

應材與台灣半導體廠合作密切，相關供應鏈包括台積電、聯電、世界先進、翔名（8091）、京鼎（3413）等。進入時序進入淡季，半導體業績將會下滑，加上應材本身對夏季看法保守，法人對半導體相關廠商持中立看法。

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關鍵字：半導體,台積電,應用材料,晶圓,設備

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