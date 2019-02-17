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影／歷經內線交易　前股后精測老總感性談話：時局嚴峻勇往直前

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記者周康玉／台北報導

前股后精測（6510）去年風波不段，去年第1季末，精測以黑馬之姿一路狂飆到1190元登上股后寶座；然而下半年卻爆出內線交易，公司命運可謂隨著股價上上下下，洗三溫暖。邁向2019年，精測總經理黃水可發出內部信激勵員工，指出即使今年時局嚴峻，仍以沛然之氣，勇往直前，凝聚員工士氣。

中華精測從2005年，由中華電信間接透過子公司中華投資，轉投資成為其孫公司，2016年上櫃，去年3月就登上股后，去年7月股價更衝上1520元天價。然而去年10月爆出，3月份精測母公司中華投資宣布出脫1500張持股，是有心人士放空，爆出內線交易的負面消息，公司明確表示，經營團隊從未被調查。

如今內線案雖無進一步發展，精測近半年股價大多維持在400元以上，但精測去年下半年良率瓶頸，第三季來到50%、探四年新低。精測去年合併營收32.8億元，毛利率53.3％、稅後淨利為9.18億元，每股盈餘21.84元，較去年歷史紀錄23.51元略低，但仍為歷史次高。

黃水可農曆開春前發出內部信激勵員工指出，中華精測成立迄今已滿13年，然而「13」是一個特別的數字，它是台灣中小企業的平均壽命，若以此看，精測已是一個「資深的」中小企業，黃水可表示，他期待精測未來是一長青的企業集團，一個可以給年輕人實現夢想的地方。

黃水可表示，去年是辛苦的一年，受到全球行動通訊市場的飽和、公司產品可靠度及Probe Card（探針卡）研發瓶頸等問題，公司營收與預期頗有落差，但整體營收還是正成長。黃水可表示，能度過困境，都要感謝全體同仁投入。

黃水可指出，歲末回首，雖遇逆風，但同仁們積極奮進，對外來說，業務行銷團隊極力開發新市場，對內而言，研發、生產、管理團隊積極突破瓶頸、提升良率、效率、整治公司制度，為往後發展，厚植根基。

黃水可勉勵大家，重要客戶有如高山，是好的庇護，也督促大家前進，期望大家運用過去累積的技術能力，攀越高山，尋找那專屬於大家的碧海藍天。

中華精測總經理黃水可 。（圖／資料照）

▲▼中華精測，總經理黃水可 。（圖／記者周康玉攝）


精測老總內部信全文：

各位好，我是公司總經理 黃水可；首先跟大家拜個早年，感謝同仁過去一年對公司的投入與貢獻。

中華精測成立迄今已滿13年，邁入第14年，13是一個特別的數字，它是台灣中小企業的平均壽命，若以此看，我們公司是一個資深的中小企業，但我更期待精測未來是一長青的企業集團，是一個可以給年輕人實現夢想的地方。

去年，是公司辛苦的一年，由於全球行動通訊市場的飽和、公司產品可靠度及Probe Card研發瓶頸等問題，導致公司營收與預期頗有落差，但整體營收還是正成長的，這要感謝全體同仁的投入，幫公司在這艱困的環境中，創造了持續成長的佳績。

歲末回首，過去這一年我們雖遇逆風，但我們積極奮進
對外-----業務行銷團隊，極力開發新市場，為公司未來尋找新戰場。
對內-----研發、生產、管理團隊，積極突破瓶頸、提升良率、效率、整治公司制度，為往後發展，厚植根基。

時間是最公平的，只要努力，一定會有成果，現在，我們一起回憶精測成長的軌跡
我們的資訊系統，從幾台破舊的PC組成，到現在我們有多少Server，甚至連超級電腦都有了。
我們的生產線從一條40幾萬的二手DES線起家，到現在我們有幾億的生產設備。
我們沒有研發團隊，到現在我們多少研發菁英，多少精密量測儀器，多少高端模擬設計軟體。
我們從承租一層樓，到現在除原承租的大樓買下外，新建研發營運總部即將於今年9月完工啟用，優質的研發營運環境，提供給我們夥伴，創造大未來。
我們的客戶服務從立足台灣到胸懷大陸到放眼世界，甚至即將航向宇宙。……..
過去的我們就是成長、成長、再成長。

重要客戶，有如高山，是我們好的庇護，也督促我們前進。
公司的未來，我們將運用過去累積的技術能力，攀越高山，尋找那專屬於我們的碧海藍天-----即使時局嚴峻，我們仍以沛然之氣，勇往直前，直達成功彼岸-----只因精測有一群志同道合的夥伴。

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關鍵字：股后,精測,黃水可,中華電信,內線交易

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