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中油明日起汽油調降0.1元、柴油調漲0.4元

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加油站,加油。（圖／記者何雨忠攝）

中油明天汽油調降0.1元。（圖／資料照）

財經中心／綜合報導

中油自明（18）日凌晨零時起汽油調降0.1元，柴油調漲0.4元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.3元、95無鉛汽油每公升27.8元、98無鉛汽油每公升29.8元、超級柴油每公升25.1元。

中油表示，本週國際原油受沙國承諾擴大減產、委內瑞拉產量持續處於低檔等因素影響，致價格上漲。本週調價指標7D3B週均價為每桶63.54美元，較前週62.19美元上漲1.35美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.059元，國內油價依公式計算漲幅為1.89％，汽、柴油每公升應分別調漲0.8元及0.4元，惟其中汽油價格應調金額因超過亞鄰競爭國最低價，尚需調降0.1元；柴油價格應調金額仍為亞鄰最低價，故依公式調整。調價後的各式油品參考零售價格調幅及調整金額如附表，實際零售價格以各營業點公告為準。

調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.1元、95無鉛汽油每公升28.6元、98無鉛汽油每公升30.6元、超級柴油每公升25元。

依照調價指標，累算至2月14日的7D3B周均價為63.10美元，較上周62.19上漲0.91美元。新台幣兌美元匯率30.826較上周30.772貶值0.054元。

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