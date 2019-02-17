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「斷網、午睡、黑布鞋」...華為三內規　讓高階人才離職率逾兩成

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▲華為5G 。（圖／華為）

▲華為創辦人任正非華為。（圖／資料照）

財經中心／綜合報導

華為創辦人任正非面對美國在貿易戰上的圍剿，天不怕地不怕，但唯獨就怕「留不住人才」，任正非在春節後發出員工內部信，無奈表示華為儘管年薪高達500萬，卻留不住高級人才，博士離職率竟逾兩成、達21.8％。

大陸媒體報導，任正非春節前透過華為內部網路社群「心聲社區」發布訊息，指出依據華為去（2018）年全年財報估計，華為18萬員工人均年收入可達人民幣110萬元（約新台幣501萬元），比前（2017）年員工平均年薪人民幣70萬元（約新台幣319萬元）更吸引人。

然而任正非在春節後又發了一封總裁電郵，感嘆近五年博士級員工平均離職率高達21.8%，且時間越長累計離職率越高，以2014年到職的博士員工來看，現在還留任的僅剩57%，流失快要一半。

為什麼高薪還留不住人才？根據IPO觀察報導，因為華為工作環境太過高壓，平均美日加班達3.96小時；還必須遵守有三大內規：斷網、午睡、黑布鞋，也就是不能上外部網站、如果是工作以外的電話不能通話超過5分鐘，還強迫員工得睡午覺，才有體力晚上加班，另外還要穿黑衣黑褲黑布鞋，心思只能放在工作上。

報導指出，華為還為此成立聯合獨立調研，找離職的博士員工一對一深度訪談，想找出華為留不住高階人才的原因。

調研指出，在願意接受訪談的82名離職博士員工中，有56人表示離職的主要原因是崗位與個人技能不匹配，以及主管專業技術太弱，導致自身發揮受限等，換言之，就是英雄無用武之地。

甚至有離職員工直指，內部經常一件事好幾批人，等於無形在內耗人的產能，認為「不能因為不差錢就拼命擴招博士，為了找而找」。
 

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關鍵字：華為,人才,博士,離職

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