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蛋價飆20年新高　飼料雙雄卜蜂、大成搶進蛋品一條龍

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▲今年初出現雞蛋荒，蛋價創下20年來新高價，國內飼料雙雄卜蜂、大成也搶進洗選蛋廠佈局。（圖／記者林敬旻攝）

▲今年初出現雞蛋荒，蛋價創下20年來新高價，國內飼料雙雄卜蜂、大成也搶進洗選蛋廠佈局。（圖／記者林敬旻攝）

記者林淑慧／台北報導

今年初出現雞蛋荒，蛋價批發價每台斤飆到45元，創下20年來新高價，國內飼料雙雄卜蜂、大成也搶進洗選蛋廠佈局，分別斥資上億元興建新廠；其中，卜蜂在雲林打造全台第一座AI與高度自動化的飼料廠，要養出高價值雞群，也增設洗選蛋新產線，預計今年完工投產。

卜蜂表示，在泰國卜蜂全力支援下，台灣卜蜂在過去幾年持續強化畜產上下游供應鏈布局，包括增設一條洗選蛋生產線，種鴨場也開始進場畜養，雞肉與豬肉分切加工廠也必須擴產，去年資本支出估計至少在15億至20億元。

▲大成看好未來洗選蛋將成市場主流，提前擴大洗選蛋廠投資，擴大蛋品一條龍佈局。(圖／大成集團提供)

▲大成看好未來洗選蛋將成市場主流，提前擴大洗選蛋廠投資，擴大蛋品一條龍佈局。(圖／大成集團提供)

卜蜂指出，在雲林斥資16億元打造的新飼料廠，為全台首座應用AI與高度自動化的飼料廠，透過AI掌握各種餵養製程，確保雞群能吃到經過品管、更為新鮮的飼料，養出來的雞保證「肉好壯壯」。

卜蜂在 2016 年跨足蛋雞場投資，包括整併牧大蛋品與菁山開發，並再與兩蛋品股東改組，共同成立瑞牧食品公司，推出「古早蛋」品牌的產品行銷，不難看出其佈局蛋品一條龍的企圖心。

另外，大成斥資億元在彰化打造旗艦級的洗選蛋廠，是台灣第一家從飼料源頭進行控管的蛋品廠，更推出自有品牌蛋品打入零售通路，而目前大成在蛋雞飼料市場中，市占率已達三成，是國內龍頭業者，投資洗選蛋廠等於能從掌握飼料源頭，向下延伸產業鏈，以一條龍策略確保食安。

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關鍵字：蛋價,卜蜂,大成,洗選蛋

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