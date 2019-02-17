大成斥資億元打造旗艦洗選蛋場　搶攻800億烘焙商機

▲大成看好未來洗選蛋將成市場主流，提前擴大洗選蛋廠投資，擴大蛋品一條龍佈局。(圖／大成集團提供)

記者林淑慧／台北報導

政府推動洗選蛋政策最快明年全面上路，大成集團蛋品事業處協理韓芳豪表示，大成斥資億元在彰化打造旗艦級的洗選蛋廠，是台灣第一家從飼料源頭進行控管的蛋品廠，將全面搶攻上看800億元的烘焙商機。

依據統計，國內一天雞蛋需求約11萬箱，約2000萬至2200顆雞蛋進入市場，洗選蛋占總市場規模約五成，搭上政府力推全面洗選蛋的政策順風車，大成看好未來洗選蛋將成市場主流，提前擴大洗選蛋廠投資，擴大蛋品一條龍佈局。

▲大成長城蛋品事業處協理韓芳豪表示，大成集團的洗選蛋廠是全台第一家飼料源頭進行控管的蛋品廠。(圖／大成集團提供)

大成長城蛋品事業處協理韓芳豪表示，大成在蛋品市場的布局從飼料、蛋雞養殖到洗選廠，從飼料營養全方位監控、雞場飼養管理、蛋雞固定檢疫、定期抽驗雞蛋品質及出貨成品檢驗，配合專業冷鏈物流，直至末端客戶驗收交貨一貫化作業的大型優質供應者。

其次，大成從盒裝蛋再延伸至蛋品、液蛋等產品，更推出自有品牌蛋品打入零售通路，在蛋雞飼料市場中，目前市占率已達三成，是國內龍頭業者，等於從掌握飼料源頭，向下延伸產業鏈，以一條龍策略確保食品安全。

韓芳豪指出，目前大成旗下蛋廠坐落在嘉義，現有洗選場已有三座，惟規模較小，公司斥資上億在彰化購地自建旗艦級的洗選蛋廠，將引進最新的國際級設備，並將現有小廠整併起來，最快將在今年底投產，可望帶動集團蛋品事業至少二成的營收成長。