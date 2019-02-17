兩大原因造成手機科技業變地雷　外銀：台灣GDP成長恐輸韓國

▲星展銀行。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者戴瑞瑤／台北報導

星展銀行資深經濟學家馬鐵英指出，自去年第4季起，台灣與南韓的科技業成長皆明顯放緩。但成長趨緩的主因並非中美貿易戰，而是智慧型手機領域的市場飽和，產品成熟以及跨品牌競爭，以及大陸市場的消費需求減弱。相對南韓而言，台灣受到科技業成長放緩的影響更大。星展銀行預估，2019年台灣GDP成長下調至1.9%，而對今年南韓GDP成長預測則維持在2.6%。

馬鐵英表示，從去年第4季起，台灣與南韓的科技業成長皆明顯放緩。南韓半導體出口表現在過去2年皆有雙位數成長，但去年12月衰退至8.3%。台灣的半導體與其他電子零組件出口成長率在11與12月分別只有-5.7%與-9.9%，電子產品出口訂單也下滑至-3.5%與-8%。電子業出口訂單衰退，也意味著2019上半年實際出口表現恐不樂觀。科技業成長放緩並不能單單歸因於中美貿易戰，其他週期型與結構性因素才是關鍵。

首先，全球智慧型手機產業的成長受到市場飽和與產品成熟的制約。在美國、英國、德國等主要已開發市場，智慧型手機普及率已接近80%；在大陸則已超過55%。隨著手機使用壽命越來越長，平均換機周期也隨之延長。調查機構BayStreet指出，目前大多數智慧型手機的使用者，平均要31個月才會更換新機。而在2014年時，更換新機的平均時間是23個月。

全球智慧型手機市場的跨品牌競爭逐漸白熱化。自去年第2季起，華為的市佔率已超過蘋果，成為全球第二大智慧型手機品牌廠。在印度與印尼等新興市場，三星的領先地位也面臨來自小米的挑戰。蘋果與三星的領先優勢不再，對它們在台灣與南韓的供應鏈廠商而言並非好消息。大陸智慧型手機品牌的崛起，理應意味著大陸從台灣與南韓進口晶片與半導體的需求增加。然而，在某些領域中國當地的供應商已經有足夠產能，例如顯示面板與低階晶片等，可能出現進口替代的現象。

作爲全球最大的智慧型手機消費市場，大陸的消費需求減緩也衝擊產業表現。2018年大陸零售銷售年成長率是9%，低於2017年的10.2%，且是自SARS之後的15年來最低。

即將問世的5G網路，可望在2019下半年帶來這樣的拉動力量，但全面性的影響可能須等到2020年。藉由政府刺激性政策所帶來的大陸消費需求復甦，也將需要時間。

馬鐵英直言：「相對南韓而言，台灣受到的影響更大！」相對於南韓，台灣受到科技業成長放緩的影響更大，主要是因為台灣對出口需求的高度依賴以及科技業比重較高。電子業出口佔台灣總出口的4成以上，而所有貨物與服務出口則占台灣GDP的77%。南韓的產業結構相對多元，除了電子業外，還有汽車、造船與其他大宗貨物，出口占南韓GDP比重約55%。

台灣去年第4季成長率僅1.8%，略低於星展銀行原先預期的2.1%，也是過去10季以來最低的表現。淨出口的減少拖累GDP成長1.4個百分點。相較之下，南韓去年第4季成長率穩定維持在3.1%。受惠於去年中秋節較早、非科技產業表現相對穩定，南韓的出口對GDP的貢獻率仍然為正。政府部門的消費與投資也有顯著增加，連帶支撐了南韓去年第4季的GDP表現。因此，星展銀行將2019年台灣GDP成長預測由2.2%小幅下調至1.9%，對今年南韓GDP成長預測則維持在2.6%不變。