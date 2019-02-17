水五金產業也搞智能　水龍頭大廠靠少樣多量反提高產能

▲左起為和成欣業總經理陳振乾、和成欣業董事長邱立堅、工研院副院長張培仁、工研院機械所所長胡竹生。（圖／工研院提供）



記者姚惠茹／新北報導

迎向工業4.0時代，智慧製造成為趨勢，國內衛浴大廠和成欣業（HCG）近日導入工研院第二代CPS研磨拋光機器人技術，並建置第二條CPS生產線，最大特色就是有別於以往的自動化產線，賦予二代CPS研磨拋光機器人視覺功能，達到虛實整合的目標。

和成欣業創立至今邁入88年，做為全世界前十大衛浴生產公司，目前在菲律賓已經擁有40%的市占率，近年更擴大海外版圖，布局美國、新加坡等市場，目前在台灣的五家工廠都已經走向智慧製造產線，其中鶯歌廠主要以生產水龍頭為主。

▲工研院第一代CPS研磨拋光機器人。（圖／工研院提供）

和成欣業銅器部廠長童清維表示，過去因為水龍頭外型複雜，導入自動化較難，工件師傅需要同時研磨和調校機台，一條產線光前置就需要耗費14天的時間，導致產線只能接「少樣多量」的產品，因此雖然水龍頭廠在30年前就開始走向自動化，但是大多用國外的機器設備，長期下來有維護不易和零件汰換的問題。

童清維表示，後來台灣智慧製造技術開始純熟，便在2016年導入工研院研發的CPS研磨拋光機器人，縮短調校時間變成一天，如今導入二代CPS研磨拋光機器人，更是將調校時間縮減成一小時，而且設備技術一點都不輸歐洲大廠，有助於產線快速轉換產品生產，正式升級成「多樣少量」的高利潤智慧生產模式。

全台水五金廠商約有300家，每年產值約600億新台幣左右，以出口為主供應全球50%以上水龍頭，如今水五金產業也導入智慧製造，產線從原本一天只能磨8小時的水龍頭，到現在24小時都能研磨，不僅降低廠商成本，提高產能利用率，更有助於國內水五金產業轉型和人力升級。

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