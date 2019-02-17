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影／要玩就玩大的！陳泰銘愛女玩衝浪一定要得名　傳承老爸併購基因

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記者周康玉／台北報導

「我愛運動、我愛衝浪、我愛競爭」國巨董事長的大公主陳少喬說，這周末她帶著一手成立的衝浪隊前往澳洲比賽，除了要團隊累積國際賽事經驗，更設下2022年亞運獲獎的目標。

要玩就玩大的，如同父親的作風，國巨董事長陳泰銘在1994年到2006年間，陸續購併或入主海內外超過11家企業，讓陳泰銘得到併購大王的名號，營運規模也站上全球第一大晶片電阻廠、第三大積層陶瓷電容（MLCC）廠地位。

陳少喬除了從小就看著父親做生意，耳濡目染，同時陳泰銘也讓陳少喬在自家子公司奇力新磨練、跑客戶，近年則在陳泰銘身邊，協助參與大大小小併購。

陳泰銘從小教導女兒們做任何事都要有「目標感」，就算是體能運動也要設下比賽目標，把商場上的競爭哲學，作為生活態度，因此陳少喬連運動都不馬虎，近幾年因為投入衝浪活動，從玩票轉為帶隊出國比賽。

陳少喬受到老爸影響，玩衝浪一定要得牌。（圖／取自國巨衝浪隊臉書粉絲團）

▲▼陳泰銘愛女衝浪要得牌　傳承老爸併購基因。（圖／取自國巨衝浪隊臉書粉絲團）

陳少喬的運動細胞從小就開始培養，8歲開始學馬術，就很有紀律的一直練習到大學畢業，和妹妹陳少曼在2006年參加杜哈亞運，兩人都獲得名次，陳少曼還在馬術障礙超越個人賽獲得銀牌。

然而陳少喬在24歲的某個周末，在紐約自己找地方練習衝浪，一練就練到現在，然而如今已30歲的她坦言，年齡的關係，感受到體能的限制。

「我喜歡給自己設很高的目標」陳少喬說。然而設目標這個習慣，來自於父親陳泰銘，陳少喬不諱言，從小父親常對她說，做任何事要把它做到最好。

但因為習慣設高目標，但又很難達到，陳少喬很懊惱，於是她決定成立衝浪隊，把得獎牌的任務交給年輕人。因此陳少喬從去年開始籌備，並且把計畫都想好了，才告訴陳泰銘，想不到父親沒有太多意見，一口答應，自掏腰包2000萬，作為衝浪隊出國比賽的生活補助。

▲▼陳泰銘愛女衝浪要得牌　傳承老爸併購基因。（圖／取自國巨衝浪隊臉書粉絲團）

雖然獲得父親支持，但陳泰銘也並非讓陳少喬無止盡的「贊助」，陳泰銘要求女兒，要想辦法把這個衝浪隊「商業化（commercialize）」，要陳少喬去想，該如何把團隊帶出成績，並且能吸引其他贊助，成為永續經營的公司。

陳泰銘要女兒做任何事有目標感、有紀律地執行，確實很像企業家二代該有的態度，但對於盡量想達成父親期望的陳少喬來說，常常令她「對事情太認真」。陳少喬說，因為她過於認真，變成很難享受（enjoy）當下，但每件事都有正負兩面，當她壓力太大時，只能請朋友提醒她。

陳少喬目前規劃，在今年前三季帶隊出國征戰，希望短期目標能參與2020年東京奧運資格賽，和2022年在亞運獲獎牌。衝浪都還未成為正式比賽的運動，陳少喬就先設下得牌的目標，乍聽是個很不可能的任務，但對照陳泰銘主導國巨的併購史來看，也不算是天方夜譚了。

陳少喬組衝浪隊，這周末率隊前往澳洲比賽。（圖／取自國巨衝浪隊臉書粉絲團）

▲▼陳泰銘愛女衝浪要得牌　傳承老爸併購基因。（圖／取自國巨衝浪隊臉書粉絲團）

▲▼陳泰銘愛女衝浪要得牌　傳承老爸併購基因。（圖／取自國巨衝浪隊臉書粉絲團）

陳少喬（Joy）小檔案
學歷：華頓商學院金融系
經歷：奇力新市場行銷、國巨董事長特助、衝浪隊發起人
居住家鄉：台北、台灣
運動經歷：滑雪、爬山、壁球、浮潛、騎馬
衝浪站姿：右邊

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關鍵字：國巨,被動元件,衝浪,陳泰銘,陳少喬

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