珠寶系畢業生打破「學校排名」迷思　起薪還優於設計類工作

▲Stella打破學校排名的迷思，發現工作和興趣的結合才是最重要的。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

台灣社會對於學歷仍存有迷思，造成「萬般皆下品，唯有讀書高」的觀念，不過近年來擁有「一技之長」的觀念更為盛行。從私校畢業的Stella過去也有類似的迷思，甚至還混進國立大學上課後，發現工作和興趣的結合才是最重要的，一畢業隨即投入職場，起薪還優於其他設計類的工作。

2年前從美和科技大學珠寶系畢業的Stella，在學期間上過貴金屬工藝、寶石鑑定、礦床、珠寶設計、店鋪銷售等多元課程，加上學校課程強調與實務接軌，因此讓她在畢業前就在台北找到珠寶設計的工作。

Stella具備專業技術，珠寶設計也比一般的設計類的工作起薪更高，大概在3萬元左右，歷經2年的技術磨練，如今她決定創業接案，從事珠寶訂製，因為珠寶設計需要出國採購寶石，為了提升自己的能力，一邊準備GIA證照的考試，目標在今年能夠考到鑽石與有色寶石的鑑定師執照，練出「一條龍」的本事，希望有朝一日也可以在國外從事寶石銷售的工作。

▲對許多人來說，學歷是許多工作的入場券，不過一旦投入職場工作，工作技能與專業也很重要。（示意圖／CFP）

不過，她也談及過去也有學校排名的迷思，開玩笑地說「混進去國立大學」，不過有經過就受同意才進去上課，「理解他們和我們這些不怎樣的私立學校有甚麼差別，但我覺得唯一差別在於學生有沒有專精在自己應做的事情上面」。

此外，Stella認為儘管學歷也很重要，但又因她本身有考證照及具備專業知識，也是另一種為履歷加分的方式，因此她強調，「學校和證照都是很重要的」。