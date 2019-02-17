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勞保年金破產日再提前！　棄月領改一次領真划算？

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▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費（圖／記者張一中攝）

▲勞保精算報告近期出爐，勞保基金破產年限提前至2026年，引發外界高度關注。（示意圖／記者張一中攝）

文／今周刊

一月二十五日，勞保局釋出訊息，最新的勞保財務精算報告已然出爐，勞保基金的破產年限，預估將從2027年提前至2026年。消息一出，嚇壞一眾勞工。

事實上，每三年更新一次的勞工保險精算報告，有些諷刺地總是免不了必須不停昭示破產年限。理當永續經營的勞工保險基金，始終躲不過遲早會破產的陰霾，許多退休人士因為擔心月領金額恐怕有一天會挨上改革大刀，轉而選擇一次性領畢，先入袋為安。

然而，只要運用一些簡單計算，便可以發現大多數情況下，月領其實仍然比較划算。

阿忠（化名）今年65歲，擁有36年的工作年資，若他決定退休，根據他的薪水，選擇月領（老年年金給付）方案每月大約可領兩萬四千元，若選擇一次性請領，因為阿忠在○九年以前就已有勞保年資，因此可以適用較為優渥的舊制「一次請領老年給付」方案，能獲得的給付月數為方案上限的50個月，可領到約莫215萬元。

以阿忠而言，月領約90個月、相當於七年半的時間，領取金額就會超過一次性給付，如果把「利率折現」的概念考慮進去，則所需時間為近八年。

事實上，從公式往回推導便可發現，月領方案最多大約需要八年時間便可優於「一次請領老年給付」；倘若○九年以後才投保，選擇一次性領取時僅適用「老年一次金給付」方案，更是只需五年半，月領方案便會比一次領划算。

按月請領年金 活越久領越多

另一方面，根據內政部統計，一七年我國女性平均壽命為83.7歲、男性為77.3歲，若以屆齡可退休的65歲計算，按月請領年金的期間，有很大機會至少在十年以上，且活得越久、領得越多，月領與一次領兩種方式在領取金額上的差距，很容易被擴大；更不用說現在有許多人未滿65歲就已提早退休，退休餘命可能長達近二十年。

雖然上述試算尚未考慮年金即將破產、制度很可能面臨改革，然而，即便改革導致年金金額下修，月領仍有很大可能勝於一次性給付。

民進黨團一七年三月提出勞保年金改革草案，至今仍卡在立法院尚未審議，該草案最重要的修正，在於「延長被保險人的平均月投保薪資計算期間」，目標從現行最高六十個月，延長至最高180個月。

以阿忠為例，阿忠在36年職業生涯中，最高薪資的六十個月平均數是43010元、最高薪資的180個月平均是39430元。適用舊法，阿忠的月領金額會是43010乘以年資36，再乘以1.5％，等於24000元；若依草案計算，則月領金額縮減為兩萬兩千元。

但即便一個月少領兩千元，對阿忠來說，累積月領金額超過一次性請領的時間，不過就是從接近八年變成八年半，只要考慮到阿忠從退休到辭世，很可能超過十年，民進黨版的年金改革草案，仍舊不改變阿忠選擇月領會比一次性給付更為划算的事實。更何況，勞保年金何時改革，仍在未定之天。

現制非修不可 不改一定破產

有趣的是，依照內政部統計處資料，我國人民平均薪資依年齡區分，最高的區間大約是45到49歲的43150元，往下是60到64歲的42725元、50到54歲的42413元。若以此為基準計算薪資最高六十個月平均與最高一八○個月平均，分別是43150元與42763元，後者低於前者不到1％的幅度。

以勞保年金現行的狀況繼續下去，必然會破產，政府若不及早處理，最終可能只得依賴納稅人的錢去填補。另一方面，人民其實不必急著反對改革，因為領得長久，才是真正能領到最多金額的方案。勞保年金改革，不僅讓後代子孫得以擁有永續經營的勞保基金，也能夠幫助已退休人士，領得更多、領得更久。（閱讀更多…）

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關鍵字：勞動部,勞保局,破產,勞保年金,退休,今周刊

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