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買股看這裡！台股開春一週上漲1.33%　內外資年後力捧3題材曝光

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▲▼匯市,股市,投資人,ETF,外匯,新台幣。（圖／鏡週刊）
▲法人建議投資人想布局，可留意3大題材。（示意圖／鏡週刊）

記者劉姵呈／台北報導

台股在農曆春節後，整整一周站穩萬點，且周線收紅，上漲1.33%，上市股票總市值達30.32兆元。各企業公布完元月營收，緊接著就是3月年報出爐、第二季上市櫃公司董事會召開宣布股利政策等，法人建議，日前引領年後紅盤行情的強勢股反而見獲利賣壓出籠，投資人想布局可留意3大題材。

儘管台股連三日挑戰半年線失利，週五終場以10,064.78點作收，下跌24.23點，5日線也宣告失守，但在亞股中台股相對抗跌，周線仍上漲132.52點，漲幅1.33%。

法人指出，元月營收已進入最後階段，股價上明顯反映基本面財報數據，隨著金豬年資金再次轉趨觀望，接下來大盤將呈現各自表現的業績行情外，另外有3大題材可以留意：第一，高息股題材仍有望吸引資金率先卡位。

第二，雖中美貿易談判樂觀，但參與談判的美國官員表示，中美兩國對於當前貿易爭端中關鍵議題仍僵持不下，雙方距離達成共識仍很遙遠，投資人仍可留意貿易戰轉單受惠股。

第三，台股開紅盤後，市場資金明顯由高基期股轉到低基期股，造成被動元件、部分蘋概、矽晶圓、太陽能、光學等族群的連續上漲。多頭派對缺不了這些族群輪動，若同時具備「低基期及高殖利率」優勢，後市更值得期待。

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關鍵字：台股,選股,年後題材股,低基期,高息股,貿易戰轉單受惠

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