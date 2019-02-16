網紅OUT！品牌企業轉向「微商」經營賺更多



▲「微商」是目前品牌企業最愛的行銷經營方式，WeChat平台上微商示意圖。（圖／翻攝自網路）

財經中心／綜合報導

「網紅」不僅是大學生心目中的夢幻行業擠進榜，也有愈來愈多上班族想兼職當網紅；但網紅市場競爭激烈、汰換速度超快，根據商研院的最新研究發現顯示，網紅逐漸在退燒，而有實質銷售轉換率的「微商」正在大崛起。

商研院指出，所謂的網紅經濟，不是品牌企業的經濟，真正賺錢的都是網紅。品牌企業可不是那麼笨！如今，愈來愈多品牌企業不用網紅來作行銷，改而採取的方式是「微商」分銷、分潤的手法，以拆帳的方式和更多網路使用者合作，將線上的房租成本降到最低。

商研院研究員陳堅偉指出，「網紅」可以幫你打響知名度，但是創造訂單的影響力趨近於零，愈來愈多品牌企業發現，網紅也只是廣告，「微商」則擅長介紹產品細節，並代為推廣，銷售轉換率才會拉高；且網紅市場也已從一開始的可以經營，到競爭相當激烈，現在則是已走向汰換速度極快的狀況。

而若簡單定義的「微商」，陳堅偉表示，其實就是品牌企業在社群媒體上，尋找「會幫你賣東西」的人，舉例就像是每個辦公室裡都有的那個「團媽」，只是台灣的團媽多半都是出於熱心，尚沒有分潤、分銷的習慣，但其實東協國家這樣的交易模式和觀念卻已相當成熟。

根據最新社群平台使用者平均每天使用社群平台時間的調查顯示，全球前五名當中，第一名是菲律賓、第三名是印尼，以及第四名是泰國，顯示東協各國擁有龐大的微商商機。

而哪些國家較有「微商」商機，有利台商發展？商研院的研究發現，經濟量體大、社群媒體使用量高，以及國民平均年齡僅28歲，擁有極佳人口紅利的印尼，是東協之首。另外，越南對台商來說則較有利基，因為越南是東協國家中唯一能清楚分辨中國大陸和台灣是不同市場的國家，相較之下，對於台灣品牌企業的好感度也較佳。

此外，在商品類型上，陳堅偉進一步指出，像是食品、保健品，以及美妝保養品等高毛利商品，最適合透過「微商」來經營。

而在平台選擇上，商研院也提供參考，目前品牌企業在大陸市場最常使用的是在WeChat平台上進行微商生意，而東協市場則較習慣使用的是Facebook。

總和來說，微商體系其實就是一種社群電商的展現，社群電商在東協或是中國大陸都會是未來重要的發展方向，也將是未來電商發展不可或缺的一塊。商研院也提醒，台灣跨境電商業者尤應及早掌握此重要資源，善用微商分銷分潤模式，創造接地氣的經營模式，以深入當地消費市場。