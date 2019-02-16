台股返萬點　銀行教你投資定存股秘訣　免怕市場大起大落

▲企業陸續將通過股利政策，定存概念股將在市場上走紅。（圖／翻攝自網路、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

台股在新春開紅盤後，重返萬點之上，但是經歷過去年底的大震盪之後，投資人難免有點「驚驚」，銀行透露目前選股策略為，殖利率要4%～5%以上、選擇財務透明金融股或前景仍被看好的電信股，也就是所謂的「定存概念股」不用擔心股市大起大落。

台股農曆年後開紅盤的第一周，台股及國際股市都有一波上漲表現，台股周線收紅，周線上漲132.52點，股民豬年開工後，討好采頭眉開眼笑。台新投顧副總黃文清表示，台股金豬年後，隨著國際股市反彈，帶動重返萬點大關，包含美國的財報優於預期和美中貿易戰近期比較和緩。

但是法人表示，今年的全球景氣目前前景仍然不太明確，有可能在第2季有可能震盪，加上台積電股息有新的股息政策，以及許多企業也將會在董事會通過去年的股利政策，讓定存概念股是抓住了股民的眼球。

而銀行在資本市場中向來是較偏為保守也關注到了定存概念股，銀行業者透露，現在許多投資標的例如存款、保單的利率都偏低，許多投資人就會將目光轉向股息亮眼、股價穩定的股票，也就是所謂的「定存概念股」。銀行業者說，投資台股不脫兩大原則，也就是高殖利率與產業前景看好的產業，其中殖利率至少約4%到5%以上；產業則鎖定金融與電信、民生必需相關等。

▲挑選殖利率4~5%以上、股價一直問訂表現、產業前景長期還是成長的個股，就是挑選定存概念股的條件（圖／記者張一中攝、示意圖）



但是如何選選擇定存概念股？法人表示，想要投資定存概念股的民眾一定是「想賺息，又不想因為息而賠了價差」，所以在選股策略上，必須要審視過去個股的股價表現，必須是「穩定」而非大漲大跌，這一類的產業大多是民生相關、食品業或者是各產業的龍頭。

另外，就是可以選擇長期被看好的產業，例如近期因為美中貿易戰資通與視聽產品，受惠美中貿易戰影響，雲端伺服器廠商提高國內產能比重及電腦零附件出口急驟增加；以及5G產業的發展，將被帶動的產業，例如電信業等，都是被觀察的標的。銀行業者透露，相對的美中貿易戰對於電子業相對不利，因此對於電子類股則會謹慎挑選。