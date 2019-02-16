反駁韓國瑜批台灣經濟「鬼混」　謝金河：是辛苦調整了20年



▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／資料照）

財經中心／台北報導

高雄市市長韓國瑜日前發表對台灣經濟發表看法，認為「台灣經濟鬼混20多年，完全沒有在進步」；對此財信傳媒董事長謝金河（老謝）在臉書上反駁直言：「台灣沒有鬼混，是辛苦調整了20年」。他更分析不同時代背景面臨的經濟挑戰，強調「台灣電子產業面對中國大陸國家隊的殺戮，能挺到現在已經難能可貴了！」

謝金河臉書力挺台灣產業。他表示，有人說台灣經濟鬼混了20年，如果要這樣説，日本才是鬼混30年！他舉例，每個經濟體都有不同的週期，像是蔣介石時代，台灣的GDP（經濟成長率）都是兩位數增長，到了蔣經國時代，大約變成8變成%左右，到了李登輝以後，2到6形成常態化，經濟體遇到大風大浪會減速。

但就在台灣進入高成長末期，正好遇上中國大陸經濟的主升段，正在扶搖直上，對比之下，台灣就變成鬼混或裹足不前的狀態；再加上台灣人口紅利不再，且加速老化，人口也不再增加，經濟動能就會跟著減弱。

謝金河說，台灣經濟還必須面對中國大陸國家隊的壓力，這些年中國大陸打著彎道超車的旗幟，一方面高薪挖角台灣的技術人員，台灣的薪水用台幣計算，大陸用人民幣計價，一下子差了四倍。

再來是中國的企業拿了國家的補貼，造成價格殺戮，像是三安光電的MOCVD機台，一台300萬美元，最高的時候，國家補貼300萬美元，形同無本生意，把LED產業全打垮了。京東方，華新光電也是拿國家的補貼，一下子把台灣面板雙虎打成小貓，太陽能電池產業幾乎全死，無錫尚德，江西賽維率先破產等。

謝金河說：「台灣的電子產業面對中國大陸國家隊的殺戮，能挺到現在已經難能可貴了！』這次美中貿易協議可能率先達成中國大陸不再補貼企業，強制企業技術移轉也可能限縮，再加上美國對大陸產品禁止採購，也許「鬼混」20年的台灣經濟會見到一些曙光。