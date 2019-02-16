網路非法外匯平台猖獗　金管會揭密：外幣保證金交易最多人受害

▲金管會。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

金管會近期不斷接到民眾反映，透過網路上的非法外匯交易平台從事外幣保證金交易，將保證金匯至國外，事後申請出金，卻無法取回款項，但因為這些是國外非法公司，沒有在國內合法，金管會也無能為力，只能移送檢調，近10年已陸續移送28件類似案件。

若是在網路上搜尋「外匯交易平台」，仍會出現多達數10家號稱「合法」的網路外匯交易平台，供投資人進行國外期貨交易。

證期局副局長蔡麗玲表示，目前在國內，只有3家獲准的期貨商與銀行可以承做外匯槓桿保證金交易，包括群益期貨、元大期貨、凱基期貨（未開辦），其他管道都是非法的，民眾不要輕信網路平台。

證期局官員說，最常發生的情況，就是投資人自己透過網路的外匯交易平台做外幣保證金交易，結果該平台就消失或聯絡不上，投資人才發現被詐騙，向金管會求助，但金管會也只能協助移送檢調，從2008年至今共移送過28件外幣保證金非法交易案件。

另外，證期局也提醒，近期國外已發生多起網路平台二元選擇權（Binary Options）的詐騙案例。二元選擇權屬衍生性商品，是讓投資人下注一定時間後標的資產「漲」或「跌」，交易結果不是得到一筆固定金額就是甚麼都沒得到（all or nothing），本身不具備避險或投資等經濟意義。

二元選擇權通常透過網路或未受規範管道進行交易，許多二元選擇權的「經紀商」其實並非實際的「經紀商」，客戶其實是跟「經紀商」對賭，金管會提醒民眾要特別注意。