誰說國外打工沒有用！　私校畢業生用「實務經驗」2年拚到40K

▲Mia畢業後遠赴海外打工度假，返台後憑著一口流利的英文，成功錄取五星商務飯店。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

台灣一直以來都有「文憑至上」的學歷情節，也是許多工作的入場券，不過一名25歲的Mia雖然自認學歷不如人，不過擁有實務、海外打工的經驗，也能為履歷加分，回台後更是憑著一口流利的英文口說能力，成功被五星商務飯店錄取，短短2年的時間，月薪上看4萬元。

畢業於私立科技大學旅遊管理系的Mia，決定在畢業那一年給自己一個機會，遠赴美國紐澤西打工換宿5個月，獨自在海外工作、生活，先後在pizza店、糖果店打工，不僅存下了3000美金（約新台幣9.2萬元），同時還能提升語言能力、放大視野，對她來說，這是人生中一個既重要又美好的經驗，為履歷上加了不少分數。

回台找工作的時候，Mia自認學校光環不如人，但她強調實務經驗可以彌補不足，「我覺得學校是第一印象，難免會有影響」，因此在面試時，也會著重在強調在職場上的所見所學，就像過去擁有在飯店外場工作的經驗，與人交流，理所當然談吐、台風也會與人不同。

▲她自認學校光環不如人，不過「實務經驗」卻能為履歷加不少分。（圖／記者張一中攝）

她本身除了擁有多益證照、電腦文書處理證照、飲料調製丙級證照等，且在高中時期積極爭取晶華酒店集團實習機會，加上畢業後遠走國外打工，這些種種優勢，讓她在眾多求職者當中，更為顯得突出，最後成功拿下商務飯店工作，一年後被拔擢為領班。

她說，「學歷只是踏入職場的基本門檻」，能否發光發熱，最重要還是得靠自己的努力與規劃，尤其要創造不可取代的價值，才有機會被公司重用，尤其是返台後第一份工作就任職於五星商務飯店，很多來自歐美、韓國等地的外國人，只要英文底子夠好，敢於與客人交談，對履歷來說則是一大優勢，更是她求職的利器。