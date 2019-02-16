　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

誰說國外打工沒有用！　私校畢業生用「實務經驗」2年拚到40K

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼Mia畢業後遠赴海外打工度假，返台後憑著一口流利的英文，成功錄取五星商務飯店。（圖／記者紀佳妘攝）

▲Mia畢業後遠赴海外打工度假，返台後憑著一口流利的英文，成功錄取五星商務飯店。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

台灣一直以來都有「文憑至上」的學歷情節，也是許多工作的入場券，不過一名25歲的Mia雖然自認學歷不如人，不過擁有實務、海外打工的經驗，也能為履歷加分，回台後更是憑著一口流利的英文口說能力，成功被五星商務飯店錄取，短短2年的時間，月薪上看4萬元。

畢業於私立科技大學旅遊管理系的Mia，決定在畢業那一年給自己一個機會，遠赴美國紐澤西打工換宿5個月，獨自在海外工作、生活，先後在pizza店、糖果店打工，不僅存下了3000美金（約新台幣9.2萬元），同時還能提升語言能力、放大視野，對她來說，這是人生中一個既重要又美好的經驗，為履歷上加了不少分數。

回台找工作的時候，Mia自認學校光環不如人，但她強調實務經驗可以彌補不足，「我覺得學校是第一印象，難免會有影響」，因此在面試時，也會著重在強調在職場上的所見所學，就像過去擁有在飯店外場工作的經驗，與人交流，理所當然談吐、台風也會與人不同。

▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費。（圖／記者張一中攝）

▲她自認學校光環不如人，不過「實務經驗」卻能為履歷加不少分。（圖／記者張一中攝）

她本身除了擁有多益證照、電腦文書處理證照、飲料調製丙級證照等，且在高中時期積極爭取晶華酒店集團實習機會，加上畢業後遠走國外打工，這些種種優勢，讓她在眾多求職者當中，更為顯得突出，最後成功拿下商務飯店工作，一年後被拔擢為領班。

她說，「學歷只是踏入職場的基本門檻」，能否發光發熱，最重要還是得靠自己的努力與規劃，尤其要創造不可取代的價值，才有機會被公司重用，尤其是返台後第一份工作就任職於五星商務飯店，很多來自歐美、韓國等地的外國人，只要英文底子夠好，敢於與客人交談，對履歷來說則是一大優勢，更是她求職的利器。

ET快訊
美伊利諾州爆5死槍擊　15年老員工開槍被擊斃
韓國瑜拚觀光「淪為全台人笑柄」　拷秋勤：高雄人很可憐
高雄奶茶工具人自製「699元瘋狂大冰奶」可愛小護士傻眼收

關鍵字：海外工作,打工度假,私校,畢業生,語言,英文,履歷,職場,面試

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

外公急救中！急診醫生忍痛「轉身救病人」...來不及見最後一面

7年換10個工作！跳跳族轉換跑道　也難突破月薪3萬天花板

美髮設計師1天上12小時超血汗　平均時薪128元低於基本工資

誰說興趣不能當飯吃　女大生另類打工寫春聯「20天賺1萬」

工程師外派越南、大陸後決定返台　打破迷思「薪水不錯在台灣也很好」

保全每天上工12小時卻連2年領200元禮券年終　他嘆「給1個月不為過吧」

研究生靠「變形水壺」45天募逾200萬創業　雙月營業額破60萬

「你應該待在家裡」　女業務面試慘遭歧視還被砍薪1萬

上班3個月放不到1天假　新鮮人為慣老闆賣命薪水還低於基本工資

菜鳥起薪32K變25K被坑　老闆冷回一句「工作天數少所以要扣薪」

小羚羊出生2hr誤把獵豹當媽　輕舔撒嬌下秒變「晚餐」

張智霖準備浪漫約會求回饋　袁詠儀愣住三秒脫口：我會讓你更幸福

劉在錫.李光洙骯髒對決又來了！　「吹球比賽→水戰」結局神展開

騎士玩命飆國道「逆向60公里」　3度突破警圍捕...自撞護欄骨折

黑人18年愛范瑋琪不變！　「第一次浪漫」讓她激動泛淚

幫香蕉割包皮、芝麻剖腹產　外科爸拿水果開刀培養兒興趣

Nina老公是《大學生》小新！　現已是身家千萬CEO

口罩哥飲料店猛撈糖果和吸管　制止竟嗆「做生意這麼計較」

孫生錄影遲到「0道歉還搞笑」　 吳宗憲搖頭：真討厭！

鄰居愛亂插車庫讓屋主氣炸　「霸氣一招」卡死：當我吃素？

誰說國外打工沒有用！　私校畢業生用「實務經驗」2年拚到40K

蔡依林、 柯P都來搶合作　揭露理科太太與網紅們的身價

邑錡看旺雙業務成長   陳世哲春酒喊話挑戰營運高峰  

打包投注站僅存6張「2千元刮刮樂」　桃園男爽中100萬元

春節9天連假、中美貿易尚未明確　2月出口估年衰退1%~3.5%

晶圓瑕疵事件比病毒損失多6倍　台積電估賠169.59億元　

金控元月由虧轉盈賺311億　國泰搶下獲利王、國票單月衰退

企業信用卡也有神卡　兆豐銀祭高回饋又送機場接送

證交所：下周遇228連假休市　23日補班不交易也不交割

國發會副主委終於補人　原國土處長郭翡玉接任政務副主委

暴徒撲向牠心愛的主人　勇敢汪毫不遲疑「用頭擋下那把刀」

陸若攻台灣　澳洲前國防部副部長：應攜手美國共同對中開戰

陳喬恩素顏被拍「狂躲助理後面」！　39歲「HD照」網看傻：不敢相信

福建6層「自建公寓大樓」突倒塌！至少7人被壓住受困

「妳們腿一黑一白」主管快手撩摸窄裙OL　代價出爐

東山彰良新作中耍叛逆　自認內心最像「鍾詩雲」

誰說國外打工沒有用！　私校畢業生用「實務經驗」2年拚到40K

韓妞狂推5支「血色」唇膏　莓果紫調超襯膚色又顯白！

美魔女和鄰居「摩鐵體驗按摩」被全社區知道！　怒告大嘴男

PS4《碧藍航線 Crosswave》宣布中文化 開發商參展FF

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

財經熱門新聞

遠傳、台灣大再推311、299..

哈日族注意！「日圓先生」預言日..

網紅有多賺？揭理科太太與網紅們..

3年缺席鴻海開工　郭董親口說原..

邑錡陳世哲春酒喊話挑戰營運高峰..

大樂透加碼最後一天！　百萬紅包..

打包僅存6張刮刮樂　他爽中10..

晶圓報廢　台積電損失169.5..

金控元月由虧轉盈賺311億　國..

公司商務神卡　兆豐銀祭高回饋

富士康鄭州廠砍交通車、洗衣福利

高所得免繳稅問題嚴重　應檢討

馬凱：為年輕勞工重建勞保新制

稅額試算　今日開跑

更多熱門

相關新聞

別被夢想耽誤人生！破除追夢3迷思

薇薇熱愛畫畫，從小立志當畫家，但被家境逼得面對現實生活，成為「被人生耽誤夢想的人」。完成不了夢想，至少接近夢想，活在所愛的世界裡，於是她去廣告公司做視覺設計。她太文青，特別迷戀在藝術上才華洋溢的人，她男友玩樂團，一心一意追夢，30多歲還沒有一份正職，屬於「被夢想耽誤人生」一型。

老鳥專用！面試5方法成功跳槽

男女不平等！公股女董事少得可憐

豬年職場開運風水　上班族最忌諱坐這裡

讀者迴響

發燒話題

橋本有菜 華航罷工 文化大學失火 愛紗離婚 鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 王令麟 肉圓惡爸 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

天生「不喜歡社交」的星座TOP 3

台中女17樓跳下！夫見屍爆哭

我養妳啊！她PO「女生月開銷」嚇壞網友

屋主自縊！女房仲徒手解奪命繩…3月後走了

東區房東反悔求回來…頂呱呱回應了

阿嬤養5天！孫女體重狂飆1.2kg雙下巴萌爆

心好累！感情有10跡象＝別在一起了

女兒推車變重　她彎腰見熟客笑翻

孫生錄影遲到「0道歉還搞笑」被罵爆

最帶財！生肖羊「情場賭場皆得意」

工具人製699元大冰奶！小護士傻眼收

台女結帳「往後退一步」洋男友滿臉問號

東北季風來襲一夜降8℃！變天濕涼15℃

快訊／三重醉男趴臥騎樓機車猝死

被說「你瘦了」能減肥！專家說是真的

更多

最夯影音

更多

小羚羊出生2hr誤把獵豹當媽　輕舔撒嬌下秒變「晚餐」

張智霖準備浪漫約會求回饋　袁詠儀愣住三秒脫口：我會讓你更幸福

劉在錫.李光洙骯髒對決又來了！　「吹球比賽→水戰」結局神展開

騎士玩命飆國道「逆向60公里」　3度突破警圍捕...自撞護欄骨折

黑人18年愛范瑋琪不變！　「第一次浪漫」讓她激動泛淚

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面